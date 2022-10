Der Dax überwindet eine wichtige Marke im Chart. Damit ist die Aktienrally beim Dax in vollem Gange. Doch wie hoch kann der deutsche Leitindex jetzt steigen?

Momenten kratzt der Dax an der 13.000 Punkte Marke. Wichtiger war aber sogar das Level von 12.900 Punkten. Kann der Dax dieses Niveau verteidigen, so könnten nach der Chartanalyse neue Kursziele für den deutschen Leitindex wichtig werden. Doch worauf müssen Anleger sich jetzt einstellen?

Dax-Chartanalyse: So hoch können die Dax-Aktien jetzt steigen

www.tradingview.com Dax-Chartanalyse

Im obigen Chart sehen Sie den Dax und eine Fibonacci-Analyse des aktuellen Abwärtstrends. Die Fibonacci-Analyse stammt aus der Natur vom goldenen Schnitt ab. Dieses Muster kommt in der Natur sehr häufig vor und auch am Finanzmarkt. Ganz oft spielt dabei das 0,618er Level oder das 1,618er Level eine wichtige Rolle. Und auch beim Dax passt das sehr gut zusammen. Denn der aktuelle Abwärtstrend dürfte als beendet gelten, wenn der Dax sein 0,618er-Level bei 14.600 Punkte überwindet und als Unterstützung hält. Zeitgleich wäre der Dax dann vom aktuellen Tiefpunkt um 23 Prozent gestiegen und somit wieder in einem Bullenmarkt. Denn ein Bullenmarkt tritt technisch ein, wenn der Index um mehr als 20 Prozent vom letzten Tiefpunkt gestiegen ist.

Aufpassen müssen Anleger am 0,5er Fibonacci-Level bei rund 14.100 Punkten. Denn an diesem können Aktien oder Indizes oft scheitern. In diesem Fall spricht man von einem "Dead Cat Bounce". Also eine scheinbare Erholung bis zu diesem Level, die aber nicht nachhaltig ist und sogar zu neuen Tiefständen führen kann.