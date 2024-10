Die Alphabet-Aktie ist am Dienstag im nachbörslichen Handel kräftig nach oben geschossen. Grund dafür sind überraschend positive Nachrichten für den BigTech-Konzern. Können diese der Startschuss für eine noch größere Rallye sein?

Am Dienstag nach Börsenschluss hat der BigTech-Wert Alphabet seine Quartalszahlen vorgelegt. Diese fielen so überraschend gut aus, dass die Börse die Papiere in einer ersten Reaktion um fünf Prozent nach oben schickte.

Alphabet-Aktie hebt dank dieser Nachrichten ab

Konkret gemeldet wurden von dem Unternehmen für das abgelaufene dritte Quartal Gewinne in Höhe von 2,12 US-Dollar je Aktie. Das sind 27 Cent mehr, als zuvor von den Analysten erwartet worden war. Der Umsatz kletterte derweil im Jahresvergleich um rund 15 Prozent auf 88,27 Milliarden US-Dollar und überbot damit die Konsensschätzungen der Experten um mehr als zwei Milliarden US-Dollar.

Besonders positiv entwickelten sich in diesem Zusammenhang das Werbegeschäft von Google mit einem Wachstum von 13 Prozent und die wichtige Cloud-Sparte mit einer Steigerung von 35 Prozent bei den Erlösen gegenüber dem Vorjahresquartal.

Jetzt auf Gewinner-Aktien wie Alphabet setzen?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Tech-Giganten Index

Startschuss für eine noch größere Rallye?

Dementsprechend dürfen Alphabet-Aktionäre am Dienstag zu Recht die Ergebnisse des BigTech-Konzerns feiern. Dieser ist durch den Anstieg zudem endlich vollständig über die 100-Tage-Linie bei 170 US-Dollar ausgebrochen und könnte sich auf den Weg in Richtung der Jahreshochs bei über 190 US-Dollar machen.

Dass diese guten Zahlen am Dienstag der Startschuss für eine Rallye sein könnten, zeigt allerdings nicht nur die Charttechnik. Die Analysten sind ebenfalls optimistisch für den Magnificent Seven Wert und sehen im Schnitt +17,8 Prozent an Kurspotenzial vom aktuellen Niveau.

TradingView Alphabet Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

Lesen Sie auch:

Mit satten Dividenden in Rente gehen: Ausschüttungsstarke & stabile Aktien für den Ruhestand

Oder:

Deutsche Aktien mit Mega-Kurspotenzial – Hier sehen Analysten bis zu 116% Upside

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alphabet (C).