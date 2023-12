Nachdem Microsoft in der Vergangenheit beim Dialogassistenten der Entwicklerfirma OpenAI als Großinvestor eingestiegen war, präsentierte die Alphabet-Tochter Google am Mittwoch ein neues Modell, welches wesentlich besser sei als das von OpenAI, hier die Details



Der Hype um Künstliche Intelligenz-Technologien geht in die nächste Runde. Am Mittwoch hat der amerikanische Technologieriese Google sein neues generatives KI-Modell mit Namen Gemini vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein multifunktionales System, welches gleichzeitig auf Basis von Texten, Audio- und Videosequenzen und Bildern Inhalte auf Basis von KI herstellen kann. Das sei der große Unterschied zu anderen Plattformen, die jeder der hier genannten Bausteine separiert und erst danach in einem Modell umsetzt. Mit dem Modell von Google lassen sich nach eigenen Angaben bessere Ergebnisse erzielen.



Gemini kann mehr

Gemini kann deutlich mehr als nur Texte verarbeiten. So kann die KI von Google Anweisungen in einer Programmiersprache formulieren oder auch mathematische Aufgaben lösen. Ferner soll es laut dem Chef von Googles KI-Sparte DeepMind möglich sein, handschriftliche Notizen zu erkennen und zu lesen. Die Börse scheint ebenfalls von der neuen KI-Technologie überzeugt zu sein, die Alphabet Aktie legte zum Ende des Börsenhandels am Mittwoch mehr als zwei Prozent zu.



Amazon setzt ebenfalls auf KI

Die Bereitschaft der großen amerikanischen Technologiekonzerne in KI zu investieren sind immens. Jüngstes Beispiel ist Amazon, auf einem Kundenevent hatte Amazon Web Services mehrere generative KI Produkte angekündigt. Darunter den Chatbot Q, der allerdings nur für Geschäftskunden gedacht ist.



Fazit Künstliche Intelligenz ist der Megatrend der Neuzeit. BÖRSE ONLINE hat dies zum Anlass genommen und mit Unterstützung der amerikanischen Investmentbank Morgan Stanley den Strategieindex BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz begeben. Mit einer einzigen WKN (DA0ABV) können Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von 19 KI-Profiteuren teilhaben. Mehr Infos zum Index gibt es hier.



