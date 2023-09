Alphabet (A)

Unternehmensprofil

Alphabet Inc. (vorher Google Inc.) ist ein Internetdienstleister, der unter dem Namen "BackRub" als reine Suchmaschine startete. Heute steht Alphabet für eine Reihe weiterer Dienstleistungen, darunter vor allem gezielt geschaltete Werbung für Firmenkunden. Werbung ist denn auch die größte Einnahmequelle des Konzerns. Das Geschäft gruppiert sich rund um die Themen "Search", "Adversiting", "Operating Systems and Platforms" und "Enterprise". Zu den bekannten Anwendungen Alphabets zählen u.a. Google, Google Maps, Google Earth, YouTube oder Android. Der Konzern berichtet in den drei Regionen "United Staates", United Kingdom" und "Rest of the World". Alphabet wurde im Jahre 1998 von Larry Page und Sergey Brin ins Leben gerufen.

Offizielle Webseite: www.abc.xyz