Welche der großen und bekannten US-Aktien schreien jetzt nach einem Kauf? Wir haben das amerikanische Anlage-Universum gründlich gescannt – und die sieben genialsten Kauf-Kandidaten gefunden, die es jetzt gibt.

US-Aktien zählen zu den beliebtesten der Welt. Denn denkt man an Kandidaten wie Nvidia, Amazon und Co., so weiß man: Sie können einen mit enorm hohen Kursgewinnen erfreuen. Und: Ohne die Produkte und Dienstleistungen dieser Unternehmen wäre unsere moderne Welt, wie wir sie kennen, wohl nur schwer vorstellbar.

Die US-Giganten bieten Anlegern daher sowohl hohes Wachstum als auch Stabilität. Gerade, weil sich vergangene Woche außerdem die US-Wahl entschieden hat, erwarten viele Anleger aufgrund der nachlassenden Unsicherheiten nun steigende Kurse.

Die Frage ist nur: Bei welchen US-Giganten lohnt sich der Einstieg jetzt besonders?

Von Amazon bis Berkshire: Bei diesen 7 US-Giganten lohnt sich der Einstieg jetzt erst recht

Um das herauszufinden, haben wir das US-Aktienuniversum auf Herz und Nieren gescannt. Hierfür verwendeten wir das Aktien-Screening-Tool des Finanzportals TipRanks, mit dessen Hilfe man Aktien anhand zahlreicher unterschiedlicher Kriterien filtern kann.

Wir stellten das Tool daher so ein, dass es uns nur Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 200 Milliarden US-Dollar anzeigen sollte. Außerdem soll die Mehrheit der Analysten die Aktie zum Kauf empfehlen und Kurschancen im mindestens zweistelligen Wachstumsbereich sehen.

Doch das i-Tüpfelchen kommt noch: Die Aktie soll beim intelligenten Smart-Score ein Ranking im Bereich „Outperform“ erhalten. Das bedeutet: "TipRanks" entwickelte das digitale Tool "Smart Score", das Aktien anhand von acht unterschiedlichen Kriterien filtert und auf einer Skala von eins bis zehn bewertet. Dabei bezieht es nicht nur konservative Faktoren wie Fundamentaldaten und die technische Analyse mit ein. Es untersucht auch Analysten-Ratings, Insider-Transaktionen von Unternehmen, die Meinung von Finanz-Bloggern, Aktivitäten von Hedgefondsmanagern, die Stimmung von Anlegern und die Meldungen von Nachrichtenseiten. Dabei bedient sich das Tool zudem intelligenter Algorithmen. Die durchsuchen etwa Tausende Websites, analysieren und verknüpfen Neuigkeiten. Sie erkennen Wörter, die sich auf die jeweilige Aktie beziehen, und analysieren dann, ob die Stimmung gerade eher bullish oder bearish ist. Anhand dieser acht Faktoren erstellt das Tool schließlich einen Smart Score. Erzielt eine Aktie einen Score von eins bis drei, gilt sie als "Underperform". Vier bis sieben bedeutet "Neutral". Aktien mit einem Score zwischen acht und zehn qualifizieren sich als "Outperform".

Und folgende sieben bekannten US-Giganten-Aktien kamen dabei heraus:

TipRanks Top US-Aktien

