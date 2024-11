Kommt jetzt ein Börsen-Boom? Die Experten von Goldman Sachs haben eine relativ präzise Einschätzung, was nach den Ergebnissen der US-Wahl von Donald Trump bis zum Jahresende passieren wird – demnach sollten Anleger jetzt lieber beginnen, Aktien zu kaufen.

Seit dieser Woche ist es offiziell: Donald Trump wird (erneut) US-Präsident. Abgesehen von den politischen Konsequenzen wirkt sich das Wahlergebnis auch auf die Börsen aus.

Doch worauf können sich Anleger in nächster Zeit einstellen? Einen neuen Börsen-Boom oder gar ein böses Börsen-Beben? Die Analysten von Goldman Sachs haben nun eine relativ präzise Prognose gegeben, worauf sich Anleger bis zum Jahresende an den Märkten einstellen können.

Börsen-Boom – darum geht es laut Goldman Sachs bis zum Jahresende an den Börsen ab

Gute Nachrichten für Anleger: Laut Goldman Sachs können Sie sich bis zum Jahresende aller Wahrscheinlichkeit nach nämlich über neue Höchststände an den Märkten freuen. So berichtete jüngst „Business Insider“ von einer neuen Einschätzung der Analysten, wonach diese mit neuen Rekordständen bis zum Jahresende rechnen.

Das liegt zum einen daran, dass nun die politische Unsicherheit, die in den vergangenen Monaten herrschte, endlich Vergangenheit ist und Klarheit herrscht. So zeige die Vergangenheit, dass der S&P 500 zwischen dem Wahltag und dem Jahresende im Schnitt rund vier Prozent zulegte. Auch seien viele Anleger aufgrund der Unsicherheiten zuletzt aus Aktien ausgestiegen. Nun könnten sie umschichten und sich wieder neu positionieren.

Zudem: „Neben der Lösung der Wahlunsicherheit unterstützen die robusten jüngsten Wirtschaftswachstumsdaten und die fortgesetzten Zinssenkungen der Fed die gesunden kurzfristigen Aussichten für US-Aktien“, so die Goldman-Analysten laut Business-Insider.

Last but not Least: Aller Wahrscheinlichkeit nach werden unter einer neuen Präsidentschaft von Donald Trump die Fusions- und Übernahmeaktivitäten sowie Börsengänge zunehmen, was sich positiv auf die Aktienkurse auswirken sollte.

„Unser Cash-M&A-Modell geht davon aus, dass die Aktivität nach einem Rückgang von 15 % in diesem Jahr im Jahr 2025 um 20 % wieder ansteigen wird“, erklärt Goldman. „Solides Wirtschafts- und EPS-Wachstum, relativ lockere Finanzbedingungen und eine begrenzte Volatilität der Aktienmärkte sollten die Aktivität unterstützen.“

