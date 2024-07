Sind Teile der US-Wirtschaft bereits in der Rezession? Und warum fallen Tech-Aktien wenn die Inflation fällt und die Aussicht auf Zinssenkungen herrschen? Welche Anomalien an den Börsen Anleger jetzt für sich nutzen sollten.

„Wenn solche Anomalien stattfinden, dann hat es Gründe“, sagt Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG. Und der Börsen-Experte fährt fort: „Normalerweise profitiert ja gerade der Tech-Sektor, wenn sich die Zinserwartungen in Richtung Senkung bewegen, weil dieser Sektor sehr kapitalintensiv ist.“

Darum sind Tech-Aktien jetzt nicht erste Wahl

Doch zum Einen hätten Anleger vergangene Woche Tech-Aktien wegen „Sell the good news“ verkauft und zum Anderen sei der Sektor eben so gut gelaufen, dass Gewinnmitnahmen einfach angebracht seien, so Hellmeyer. „Und ich gehe davon aus, dass in der Tat jetzt auch mal Raum ist für etwas mehr Korrektur.“

Doch genau deswegen würden sich Chancen für Anleger am Markt ergeben. Denn Folker Hellmeyer sagt auch: „Ich würde diese Chancen festmachen wollen im Moment an einer Korrektur, die in meinen Augen ein Potenzial hat im Bereich der Techwerte von 5 bis 7 Prozent. Indexbasiert“, fügt der Volkswirt hinzu. Und ab einem Abverkauf von rund 5 Prozent sollten Anleger anfangen, diese Anomalie für sich zu nutzen und erste Positionen wieder aufbauen.

"Zinsmärkte sind manipuliert", warnt Börsen-Experte

Dennoch sei Vorsicht angebracht, denn Hellmeyer sagt auch: „Für mich gibt es in der Gesamtwirtschaft keine Indikation für eine Rezession. Aber wir müssen ganz klar feststellen, dass Teile der US Wirtschaft längst in einer Rezession sind. Wenn wir den Bausektor und den Immobiliensektor nehmen, dann ist dieser Sektor in einer Rezession. Wenn wir die Einzelhandelsumsätze sehen, dann sehen wir jetzt eine Abschwächung.“

Folker Hellmeyer rät Anlegern zudem dazu, besonders wachsam zu sein. Zum einen hätten wir heute die am stärksten manipulierten Zinsmärkte aller Zeiten. Zum anderen würde sich die volle Kraft der Zinserhöhungen erst 12 bis 18 Monate zeitversetzt zeigen. Also jetzt. Doch die Notenbank könne auch wegen der Wahl in den USA nicht so handeln, wie sie müsste.

Worauf Anleger jetzt an der Börse achten müssen, wieso Folker Hellmeyer für die deutsche Auto-Industrie positiv ist und aus welchen Gründen Europa immer instabiler wird, das sehen Sie im kompletten „Smartes-Geld“-Video mit Folker Hellmeyer.

Und lesen Sie danach auch: 300.000 Euro Dividenden bekomme ich mit diesen Aktien und ETFs, verrät Deutscher Börsen-Millionär