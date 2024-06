Die Aktien von Siemens Energy haben auf Sicht der vergangenen sechs Monate eine beeindruckende Rallye hinter sich. Seitdem hat sich die Aktie mehr als verdoppelt und es könnte vielleicht sogar noch mehr möglich sein. Dieser Analyst hat sein Kursziel jetzt um 73 Prozent angehoben.

Es kam für viele Anleger sehr überraschend, wie sich die Aktien von Siemens Energy nach den Sorgen um eine mögliche Kapitalerhöhung infolge der Probleme der Tochter Siemens Gamesa so schnell erholen konnte. Doch nach der Rallye der vergangenen Monate sind die Papiere nun in eine Konsolidierung geraten.

Ein Impuls für eine neue Aufwärtsbewegung könnte eine neue Studie von Jefferies sein, in der das Kursziel für die Papiere um 73 Prozent nach oben gehoben wurde.

Analyst steigert Kursziel um 73 Prozent für Siemens Energy-Aktie

So hob Analyst Simon Toennessen sein Kursziel für die Papiere am Dienstag im Zuge einer Branchenstudie von 15 Euro auf 26 Euro an, beließ die Einschätzung nach dem starken Kursanstieg allerdings auf Hold. Das prognostizierte Kurspotenzial von Jefferies liegt damit bei 10,6 Prozent.

In seiner Begründung schrieb der Experte, dass Siemens Energy kräftig von den Investitionen in Elektroinfrastruktur in den kommenden Jahren profitieren dürfte. Insbesondere wegen des stark wachsenden Bereichs der Datenzentren soll sich das Volumen der Investitionen in den kommenden Jahren verdoppeln.

Kommt bald der Sturm zu neuen Rekorden?

Doch trotz dieser positiven Nachrichten kann sich die Aktie der Siemens-Tochter nicht wesentlich nach oben schwingen. Mit dem aktuellen Stand bei 23,51 Euro verharrt man unter dem wichtigen Widerstand bei 24 Euro, der für einen Ausbruch aus der Konsolidierung erobert werden muss. Gleichzeitig bewegen sich die Papiere oberhalb der wichtigen 50-Tage-Linie, was einen Sturm zu neuen Rekorden noch möglich erscheinen lässt.

Optimistisch, dass ein neuer Rekord erreicht werden kann, ist die Mehrheit der Analysten angesichts der starken Aufwärtsbewegung und der Bewertung (KGV 68,5) nicht. Das durchschnittliche Kursziel des Konsenses liegt nur 1,4 Prozent über dem aktuellen Niveau.

Deutlich bullischer ist BÖRSE ONLINE für das Papier und sieht angesichts des Momentums sowie der positiven Zukunftsaussichten ein Kursziel von 30 Euro als realistisch an.

TradingView Siemens Energy Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

Lesen Sie auch:

KGV 8, 6% Dividendenrendite und Berenberg sieht 20% Kurspotenzial – Ist diese Aktie jetzt ein Kauf?

Oder:

Profi-Investoren schlagen zu: Diese Aktie könnte die nächste große Wachstumsstory werden