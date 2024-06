Diese Aktie ist laut einer neuen Studie der UBS eine echte Cash-Maschine und bietet Anlegern satte +28 Prozent an Kurspotenzial. Lohnt es sich, also jetzt bei diesem Wert zuzuschlagen? Oder spricht etwas gegen den laut Analysten sehr aussichtsreichen Titel?

Die Aktie von AB Inbev konnte am Montag nach einer Studie der UBS kräftig zulegen, nachdem die Analysten sich sehr positiv über die Aktie geäußert hatten. Zusätzlich sehen die Experten +28 Prozent Kurspotenzial für die Papiere. Das macht sie so optimistisch:

Analyst sieht in dieser Aktie eine echte Cash-Maschine mit +28% Kurspotenzial

Eine ideale Mischung aus Barmittelzuflüssen, Wachstum und starken Margen sieht Analyst Sanjeet Aujla von der UBS in den kommenden zwölf Monaten bei der Aktie von AB Inbev. Zusätzlich sprach Aujla davon, dass AB Inbev mit Blick auf seine Absätze eine echte Cash-Maschine sei, was den Experten sein Kursziel am Montag kräftig nach oben schrauben lassen hat.

Statt 63,50 Euro sieht das schweizer Geldhaus den fairen Wert des Unternehmens jetzt bei 72 Euro je Aktie. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +28 Prozent. Zusätzlich änderte der Analyst seine Einschätzung von “Neutral” auf “Buy”.

Doch ist AB Inbev jetzt wirklich ein spannendes Investment für Anleger?

Jetzt bei dieser Aktie zuschlagen?

Geht man nach den Einschätzungen an der WallStreet, so ist AB Inbev definitiv ein spannendes Investment. Laut den Konsensschätzungen der Experten winken hier +23 Prozent Kurspotenzial. Zusätzlich liegt die Bewertung mit KGV 17 deutlich unter dem Fünfjahresschnitt von 21.

Gegen ein Investment sprechen allerdings die sehr hohen Schulden des Konzerns sowie die Verfehlungen, die es rund um die Marke Bud Light gegeben hat (mehr dazu in diesem Artikel). Dazu kommen Sorgen rund um die globalen Absatzmärkte, denn der Alkohol- & Brauereisektor krank aktuell beim Wachstum.

Daher ist ein Investment in die Cash-Maschine, wie sie von der UBS genannt wird, nichts für jeden Anleger. Besonders angesichts der Probleme der Vergangenheit muss man sich mit einem Investment wohlfühlen.

