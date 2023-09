Unternehmensprofil

Die Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev) zählt sich zu den weltweit größten Playern in der Getränkeindustrie. Zum globalen Produktportfolio gehören mehr als 200 Biermarken. Damit ist der Konzern in einigen der bedeutendsten Biermärkte Marktführer. Gebraut werden bekannte Marken wie Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck's, Hoegarden, Bud Light, Harbin und Hasseröder. In Mexiko ist AB InBev mehrheitlich an dem größten nationalen Brau-Konzern Grupo Modelo (Corona) beteiligt. Im Oktober 2016 wurde der Zusammenschluss mit SABMiller vollzogen. Das operative Geschäft ist eingeteilt in regionale Segmente: "North America", "Middle Americas", "South America", "EMEA ", "Asia Pacific" sowie "Global Export and Holding Companies". Die Wurzeln des Brau-Konzerns reichen in das Jahr 1366 zurück, als im belgischen Leuven die Den Hoorn Brauerei gegründet wurde. Die Anheuser & Co brewery entstand 1852 in St. Louis/USA.

Offizielle Webseite: www.ab-inbev.com