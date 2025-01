In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit CNBC hat Max Wasserman, Senior Portfoliomanager bei Miramar Capital, eine Warnung an Anleger ausgesprochen und nahegelegt, ausgerechnet diese beliebten Aktien zu verkaufen. Doch ist das wirklich eine gute Idee? Und was wären Alternativen zu den Highflyern?

Die Magnificent Seven haben in den vergangenen zwei Jahren den amerikanischen Aktienmarkt getragen. Ohne ihre Performance wäre der S&P500 im Jahr 2024 sogar hinter Europa zurückgeblieben, wie eine neue Hochrechnung der Financial Times zeigt.

Doch trotz dieser Entwicklung hat sich Max Wasserman, Senior Portfoliomanager bei Miramar Capital, kürzlich sehr kritisch gegenüber den beliebten Aktien geäußert.

Analyst warnt vor diesen beliebten Aktien

So legte der Experte im Interview gegenüber CNBC Anlegern nahe, sich jetzt von ihrer teilweise deutlich erhöhten Positionierung in den Aktien der Magnificent Seven zu trennen. Dabei verwies Wasserman vor allem auf die Bewertung. Er sagte: „Sie sind in den letzten zwei Jahren so stark gewachsen und die Bewertungen sind so hoch. Erwarten Sie nicht, dass sich dieser Trend fortsetzt.“

Außerdem betonte der Portfoliomanager das Risiko durch die hohe Gewichtung der Aktien in den breiten Indizes, das eine zunehmende Klumpenbildung für Anleger zur Folge hätte.

Diese Aktien sind jetzt Alternativen

Doch in welche Aktien sollten Anleger investieren, wenn sie dem Ratschlag von Wasserman folgen wollen? Auch darauf hatte der Experte im Interview mit CNBC eine Antwort. Er empfahl insbesondere „sicherere, niedriger bewertete, dividendenstarke Aktien“.

Außerdem sagte er: „Es gibt andere Teile des Marktes, die zu vernünftigeren Bewertungen gehandelt werden. Wir denken, dass der gleichgewichtete Teil des Marktes wertvoller erscheint und bessere Renditen bietet.“

Ein passender ETF zu Wassermanns Dividendenempfehlung wäre der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (WKN: A1T8FV). Wer einen gleichgewichteten Ansatz auf den US-Markt fahren möchte, der sollte dagegen einen Blick auf den Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (WKN: A1106A) werfen.

