2025 an der Börse starten? Das haben sich viele Anleger zum Ziel gesetzt. Doch für den richtigen Start braucht es auch den richtigen Broker. Aber welcher der beiden führenden Neobroker – Scalable Capital oder Trade Republic – ist jetzt der Richtige für Anleger?

Nach einem exzellenten Börsenjahr 2024 wollen wieder viele Menschen 2025 endlich mit dem Anlegen in Aktien starten. Besonders die Neobroker mit ihren kostenlosen ETF-Sparplänen sind für viele Neulinge hier die erste Adresse.

Doch schaut man sich die beiden Platzhirsche Trade Republic und Scalable Capital an, so stellt sich schnell die Frage: Welcher von beiden ist der bessere für Einsteiger?

Das bietet der Neobroker Trade Republic

So bietet der Neobroker Trade Republic aktuell rund 2.400 kostenlose ETF-Sparpläne, mehr als 10.000 Aktien zur Handelsgebühr von einem Euro (viele davon im kostenlosen Sparplan) sowie eine Karte mit einem Prozent Saveback und ein Girokonto.

Darüber hinaus zahlt der Anbieter Zinsen in Höhe des EZB-Einlagenzinssatzes und verlangt keine Gebühren für Konto- oder Depotführung.

Hier geht es zum Angebot von Trade Republic

Das bietet der Neobroker Scalable Capital

Der Neobroker Scalable Capital bietet dagegen mehr als 2.500 kostenlose ETF-Sparpläne und eine große Auswahl an Aktien zur Handelsgebühr von 0,99 Euro. Darüber hinaus fallen im Free-Plan keine Depotgebühren an. Außerdem gibt es Zinsen in Höhe des EZB-Einlagenzinssatzes.

Für 4,99 Euro im Monat erhalten Kunden zusätzlich die Möglichkeit ab 250 Euro Ordervolumen kostenlos zu handeln und exklusive Insides über ihr Depot zu erfahren.

Hier geht es zum Angebot von Scalable Capital

Das ist jetzt der beste Neobroker für Einsteiger

Doch welcher der beiden Neobroker ist nun der bessere für Einsteiger? Die klare Antwort ist dabei: Trade Republic.

Denn während Scalable Capital mit seiner Trading-Flatrate eher etwas für aktivere und erfahrenere Nutzer ist, ist Trade Republic ideal für Einsteiger. Hinzu kommen die Vorteile von Girokonto- und Kartenfunktion, für alle, die ihre Finanzen an einem Ort haben wollen.

Dementsprechend kann es sich jetzt lohnen, hier einen Blick auf das Angebot von Trade Republic zu werfen.

