Die Märkte haben sich zuletzt volatil gezeigt, sich aber in den vergangenen Tagen etwas beruhigt. Doch laut Meinung der Bank of America und dieses Analysten könnte bereits am Mittwoch die Angst an die Märkte zurückkehren und für weitere starke Schwankungen sorgen. Das steckt dahinter.

Die Börse hat sich zuletzt volatil, ja fast schon irrational, gezeigt. Doch laut dem Experten und Analysten Ohsung Kwon von der Bank of America könnte sich diese Entwicklung ab Mittwoch womöglich noch verschlimmern.

Warum morgen die Angst an die Märkte zurückkehren könnte

Konkret im Fokus hat der Marktbeobachter dabei die am Mittwoch anstehenden CPI-Daten (Inflationszahlen) aus den USA. Diese werden vor Börseneröffnung in den USA (nach deutscher Zeit um 14:30 Uhr) gemeldet.

In einer Notiz am Sonntag schrieb der Analyst dazu: „Ein schwacher CPI könnte eine Erholungsrallye auslösen, aber ein heißer CPI wäre ein großes Abwärtsereignis und könnte die Stagflationsängste wieder auf den Markt bringen. Ein heißerer Wert wäre für den Markt eine größere Überraschung als ein schwächerer.“

Dementsprechend empfahl der Experte, sich gegen ein eventuelles Abwärtsrisiko mit Puts auf den S&P500 oder Russell 1000 abzusichern. Allerdings sollten Anleger dabei bedenken, dass sie gleichzeitig ihre Upside im Portfolio limitieren.

Müssen sich Investoren jetzt Sorgen machen?

Doch trotz der Gefahr einer erhöhten Volatilität am Mittwoch sollten Anleger im Vorfeld nicht in Panik verfallen. Zuletzt hat sich die Inflation in den USA deutlich abgekühlt und die Zahlen liefen teilweise unterhalb der Erwartungen ein. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit im August ebenfalls groß, dass sich die Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahr weiter gesenkt hat.

Zudem sollten Anleger bedenken, dass größere Schwankungen an der Börse ganz normal sind und man diese aushalten muss, um mit Aktien erfolgreich zu sein. Wer allerdings etwas schwankungsärmere Papiere bevorzugt, der kann einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index werfen.

