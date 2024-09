Diese Aktie ist für die Analysten der Berenberg Bank der Kylian Mbappé unter den Mid Caps. Doch lohnt es sich für Anleger hier Real Madrid zu spielen und sich diesen außergewöhnlichen Wert ins Portfolio zu holen?

In einer kürzlich veröffentlichten Studie der Privatbank Berenberg verglichen die Analysten die Aktien der VusionGroup mit dem Stürmer Kylian Mbappé von Real Madrid. Ein Grund, sich den Wert ins Portfolio zu holen?

Dieses Unternehmen ist der Kylian Mbappé unter den Aktien

Ja, zumindest wenn es nach der Einschätzung von Berenberg selbst geht. Denn diese verglichen die Performance des Unternehmens, das unter anderem cloud-gesteuerte Preisschilder für Supermärkte herstellt, mit der Leistung des Franzosen während der Europameisterschaft. Konkret schrieb man:

“Aufgrund einer gebrochenen Nase konnte Kylian Mbappé sein Potenzial nicht voll ausschöpfen, ähnlich wie VusionGroup (-3 Prozent), obwohl das Unternehmen mehrere Verträge mit bestehenden und neuen Kunden abgeschlossen und starke Ergebnisse im zweiten Quartal mit einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,7 erzielt hat.”

Doch Berenberg glaubt weiterhin an das enorme Potenzial des französischen Unternehmens, vergleichbar mit dem des Stürmers von Real Madrid. Gerade was die Themen variable und digitale Preisfindung angeht, dürfte es hier in Zukunft deutliches Wachstum für den Konzern geben.

Angesichts dessen beließen die Analysten ihr Preisziel bei 228 Euro, was vom aktuellen Niveau bei 137 Euro einem Kurspotenzial von 66 Prozent entspricht.

Jetzt beim Kylian Mbappé unter den Aktien zuschlagen?

Doch ob sich trotz des enormen von Berenberg prognostizierten Kurspotenzials jetzt schon ein Kauf des Kylian Mbappé der Mid Caps lohnt, ist zumindest mit Blick auf den Chart in Zweifel zu stellen. Hier bewegt sich der Wert aktuell noch in einer deutlichen Seitwärtsbewegung und es braucht einen deutlichen Ausbruch, um das von Berenberg prognostizierte Kurspotenzial zu realisieren.

TradingView Vusion Group Aktie Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

Lesen Sie auch:

Schwung für das Business: Hier finden Sie den besten KMU-Kredit

Oder:

Milliardäre verkaufen Nvidia und stürzen sich auf ETF, der bis Jahresende noch 45% steigen könnte