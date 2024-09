Ist das die beste Investment-Idee, auf die Anleger bis zum Jahresende setzen sollten? Milliardäre verkaufen jedenfalls ihre Nvidia-Aktien und investieren in einen ETF, der bis Jahresende um rund 45 Prozent zulegen könnte – sollten Sie es auch?

Unglaublich: Das Jahr fühlt sich gerade erst begonnen an, und doch ist bereits September. Dennoch ist das Jahr an den Börsen noch lange nicht vorbei, und es gibt weiterhin spannende Möglichkeiten, bis zum Ende des Jahres ordentlich zu profitieren.

Ein Blick auf die erfolgreichsten Investoren der Wall Street zeigt, dass einige von ihnen Anteile des Börsenstars Nvidia verkauft haben. Stattdessen konzentrieren sie sich auf einen ETF, der bis Jahresende um rund 45 Prozent steigen könnte. Doch was steckt dahinter – und sollten Sie es auch tun?

Plus 45% bis Jahresende? Milliardäre setzen auf diesen ETF und verkaufen Nvidia-Positionen

Eine Möglichkeit, die besten Investmentideen zu finden, ist, zu beobachten, was die Top-Investoren der Wall Street tun. Genau das hat das Finanzportal The Motley Fool getan: Es hat die Portfolios bekannter Milliardäre und Investoren untersucht und herausgefunden, dass im zweiten Quartal einige von ihnen ihre Positionen in Nvidia deutlich reduziert haben.

So hat Ken Griffin von Citadel Advisors seine Nvidia-Position um rund 79 Prozent verringert. David Shaw von D.E. Shaw & Co. verkleinerte seine Position um über die Hälfte. Diese Milliardäre gehören nicht zu irgendwelchen Investoren – ihre Hedgefonds zählen zu den besten der Welt. Es sei erwähnt, dass keiner von ihnen seine Nvidia-Position komplett geschlossen hat. Nvidia wird auch von BÖRSE ONLINE weiterhin als eines der besten langfristigen Investments an der Wall Street betrachtet. Dennoch ist die Aktie 2023 und 2024 enorm gestiegen, vor allem aufgrund der Begeisterung für künstliche Intelligenz. Auch, wenn Nvidia diese Begeisterung mit soliden Geschäftszahlen und Prognosen rechtfertigt, hat die Aktie in jüngster Zeit einige kleinere Korrekturen verkraften müssen. Möglicherweise haben die Milliardäre einfach ihre Gewinne mitgenommen.

Interessanter ist jedoch, dass beide Profi-Investoren ihre Positionen in einem bestimmten ETF beträchtlich aufgestockt haben. Das Besondere: Dieser ETF könnte bis zum Jahresende um rund 45 Prozent steigen.

Auf diesen ETF setzen Milliardäre – 45% Kurssteigerung bis Jahresende möglich

Die Analyse von The Motley Fool zeigt: Ken Griffin erhöhte seinen Anteil am iShares Russell 2000 ETF um 27 Prozent, und David Shaw stockte sogar um fast 170 Prozent auf. Aber um welchen ETF handelt es sich, und warum wird ihm ein so starker Anstieg bis Jahresende prognostiziert?

Der ETF bildet den Small-Cap-Index Russell 2000 ab. Dieser Index gilt als Benchmark für US-amerikanische Small-Cap-Unternehmen und umfasst die 2000 kleinsten Aktien im Russell 3000 Index, der den gesamten US-Aktienmarkt abbildet.

Die größten Branchen im Index sind derzeit Industrie, Finanzwesen und Gesundheitswesen. Zu den größten Positionen zählen unter anderem FTAI Aviation, Insmed Inc. und Sprouts Farmers Market Inc.

Doch warum soll dieser Index bis Jahresende so stark ansteigen? Die Antwort kommt von dem renommierten Analysten Tom Lee, Forschungsleiter bei Fundstrat Global Advisors. Er erklärte bereits Anfang des Jahres gegenüber "CNBC", dass er den Russell 2000 bis Ende 2024 bei 3000 Punkten sieht – was aktuell einem Anstieg von rund 45 Prozent entspräche. Die jüngsten Zukäufe der Milliardäre scheinen seine Prognose zu bestätigen. Lee ist vor allem aus zwei Gründen optimistisch für den Small-Cap-Index. Erstens sind die Bewertungen der Small-Cap-Aktien im Vergleich zu Large-Cap-Aktien auf dem niedrigsten Stand seit zwei Jahrzehnten. Zweitens reagieren Small-Cap-Aktien deutlich sensibler auf Zinssätze. Da der Markt damit rechnet, dass die amerikanische Notenbank Fed bei ihrer Sitzung Ende des Monats mit Zinssenkungen beginnt, sollten Small-Cap-Aktien im Russell 2000 besonders profitieren.

In den vergangenen Jahren haben Large-Cap-Aktien besser abgeschnitten als Small-Cap-Aktien. Die durchschnittliche jährliche Performance des Russell 3000 Index lag in den letzten zehn Jahren bei zwölf Prozent, beim Russell 2000 Index waren es acht Prozent. Dies könnte sich jedoch nun ändern. Leider ist der iShares Russell 2000 ETF derzeit schwer in Deutschland handelbar. Folgende ETFs bilden den Index unter anderem jedoch genauso gut ab:

• Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD

• Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc

• SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

• Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

• L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF





