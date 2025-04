Das Hin und Her bei den US-Zöllen belastet auch die Aktie des Tech-Riesen Alphabet. Experten sehen langfristige Folgen für den Konzern und passen ihre Kursziele an. Also jetzt lieber nicht kaufen?



Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Zoll-Pause hat an den Aktienmärkten für Erleichterung gesorgt – auch das Papier von Alphabet konnte etwas aufatmen. Doch am Donnerstag und Freitag dominieren schon wieder die Sorgen um den Handelskrieg zwischen den USA und China das Geschehen an der Börse. Und Analysten sehen die Alphabet-Aktie unter Druck.



Oppenheimer und Jefferies senken Kursziele für Alphabet-Aktie teils drastisch

So senkten die Experten von Oppenheimer ihr Kursziel für Alphabet von 225 US-Dollar auf 185 US-Dollar pro Aktie und gehen davon aus, dass die US-Zölle durchaus langfristige Auswirkungen auf die Werbeeinnahmen aus Sozialen Medien haben könnten. Zudem würde man die Auswirkungen schon im zweiten Quartal sehen können, obwohl laut Oppenheimer Google wohl weniger als andere Wettbewerber betroffen ist.

In Teilen sogar kritischer ist das Analysehaus Jefferies. Auch die senkten ihr Kursziel für den Titel und rechnen mittelfristig noch mit einem Wert von 200 Euro. Angesichts der Unsicherheiten durch die US-Zollpolitik habe er die Gewinnerwartungen für Software- und Internetkonzerne reduziert, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Am deutlichsten seien die Senkungen für Unternehmen mit den größten Konjunkturrisiken ausgefallen, wie Meta, Alphabet, Sonos und Upwork. Unternehmen, die nicht ganz so sehr leiden würden unter Konjunkturschwäche, seien Microsoft, Intuit, Workday und Roper.



Ist Alphabet keine Aktie für die Ewigkeit mehr?

Den Kopf in den Sand stecken ist für Anleger aber noch nicht angesagt. Beide Analystenhäuser raten trotz der reduzierten Kursziele weiter zum Kauf der Alphabet-Aktie. Das gilt auch für eine Mehrzahl der Experten an der Wall Street, die der Aktie noch ein Upside von etwa 35 Prozent zutrauen. Langfristig dürfte das Papier auch die Zollsorgen gut überstehen und wieder in die Spur finden. Daher finden Sie den Titel auch weiterhin im Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE.



Enthält Material von dpa-AFX