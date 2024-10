Diese Aktien haben zuletzt massiv zugelegt und Anleger fragen sich jetzt in FOMO, ob sie womöglich die Rallye bei den Werten verpasst haben. Doch die Analysten von Goldman Sachs sind sich sicher: Bei diesen Werten hat die Rallye gerade erst begonnen. Lohnt es sich daher, jetzt zuzuschlagen?

Die Rallye von China Aktien kam vor wenigen Tagen aus dem heiteren Himmel. Grund dafür ist ein Konjunkturpaket im Reich der Mitte, dass es in sich hat und die angeschlagene Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen soll.

Daraufhin legten Aktien wie Alibaba, Tencent & Co. bereits um 20 Prozent oder mehr zu, was bei Investoren, die kein China im Portfolio haben, die Frage aufwirft: Kann ich jetzt überhaupt noch in den Markt investieren? Oder bin ich zu spät gekommen?

Analysten von Goldman Sachs sehen massive Kaufchance

Laut den Analysten von Goldman Sachs ist die Antwort darauf eindeutig ja. Wie die Investmentbank in einer kürzlich veröffentlichten Studie mitteilte, sieht sie jetzt noch weitere 15 bis 20 Prozent an Kurspotenzial für die jahrelang an der Börse verprügelten Werte.

Besonders mit Blick auf die Chancen, die sich für die Unternehmen durch die Erholung der Konjunktur und für Anleger wegen der historisch niedrigen Bewertung bieten würden, rät Goldman Sachs Experte Tim Moe hier aktuell zum Kauf.

Hat bei diesen Aktien die Rallye gerade erst begonnen?

Dementsprechend positiv ist die Situation weiterhin für Aktionäre chinesischer Unternehmen, wenngleich es auch einige Herausforderungen gibt, die einer potenziellen Rallye entgegenstehen. Gerade mit Blick auf die US-Wahl und einen möglicherweise weiter eskalierenden Handelskrieg droht ein Dämpfer für den Aktienmarkt im Reich der Mitte.

Wer dennoch auf die Papiere setzen will, der sollte dies über einen ETF wie den iShares MSCI China A UCITS ETF (WKN: A12DPT) tun, da sich Einzelaktien durch die Regulierungsanfälle der Partei als zu riskant erwiesen haben.

Lesen Sie auch:

"Hier spielt jetzt die Musik!" - Tech-Experte verrät, welche Aktien jetzt 100% steigen werden

Oder:

Bis zu 20% Minus: Crashen Auto-Aktien wie VW und Mercedes-Benz aus diesem Grund bald wieder?