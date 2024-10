Dieser Markt bietet jetzt ungeahnte Möglichkeiten, befindet unser Tech-Experte. Dabei sind Anleger noch früh dran und wer zeitnah einsteigt, der kann durchaus mit 100 Prozent Rendite und mehr rechnen. Um welche Aktien es sich handelt.

„Wenn du dein Geld verdoppeln willst, dann nimm dir ein paar Jahre Zeit und such dir zwei, drei Firmen aus Asien aus mit Zukunft", sagt Florian Söllner, Aktien-Experte bei Der Aktionär, welches wie BÖRSE ONLINE zur Börsenmedien AG gehört. Und der Tech-Experte fügt hinzu: "Da, glaube ich, sind die Chancen noch mal entschieden besser geworden. Asien ist kurzfristig gehyped, kann kurzfristig mal 20, 30% korrigieren, aber ich sehe da schon langfristig eine Chance für diverse China-Aktien derzeit."

China-Aktien bieten jetzt 100% Kurspotenzial

"Bei China-Aktien sind jetzt langfristig auf jeden Fall 100 Prozent Potenzial drin", sagt Florian Söllner und verweist darauf, dass es in China jetzt viel Stimulus für die Wirtschaft gibt. Zudem sagt er: "Erwartet wird, dass China pro Jahr die nächsten zehn Jahre mit 4 Prozent wächst, während Deutschland wahrscheinlich eher stagniert. Also da ist gerade richtig Feuer drin, das zu Recht auch, weil es hier Top-Tech-Titel mit KI-Impulse gibt."

Dabei setzte Florian Söllner selbst etwa auch auf die Alibaba-Aktie. Seit Anfang August hat die Alibaba-Aktie dabei um 53 Prozent zugelegt. Natürlich müsse man bei China-Aktien - gerade wenn es um Einzeltitel geht - immer noch etwas vorsichtig sein. Doch ingesamt böten sich hier große Chancen, vor allem bei Tech-Aktien, befindet Söllner und empfiehlt auch diese Aktien:

Diese China-Aktien empfiehlt der Experte

Neben der Alibaba-Aktie, die Tech-Experte Florian Söllner auch selbst im Depot hat, empfiehlt er noch die Xiaomi-Aktie und die Tencent-Aktie. Dabei konnte die Tencent-Aktie seit Anfang August um rund 37 Prozent zulegen und die Xiaomi-Aktie um rund 60 Prozent.

So sagt auch Söllner: "Tencent hat kürzlich mit neuen technologischen Entwicklungen auf sich aufmerksam gemacht. Das Unternehmen, das in Europa vor allem für seine Gaming-Aktivitäten bekannt ist, hat nun seine KI-Cloud-Plattform vorgestellt und sich stark im Bereich der Künstlichen Intelligenz positioniert. Mit einem umfassenden Angebot an KI- und Coding-Modellen, die Produktivitätssteigerungen von bis zu 40 Prozent ermöglichen, baut Tencent seine Führungsrolle weiter aus." Besonders hervorzuheben sei zudem, dass Tencent weltweit zu den führenden Unternehmen bei Patenten für generative KI zählt – über 2.000 Patente wurden bereits registriert. Auch charttechnisch zeige sich der Konzern stark, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15 wird als attraktiv eingestuft.

"Neben Tencent gibt es weitere chinesische Unternehmen, die mit innovativen Entwicklungen punkten. So hat Xiaomi beispielsweise kürzlich faltbare Smartphones und neue Smart-Home-Lösungen präsentiert. Der Fokus auf KI-Vernetzung und smarte Technologien zeigt, dass sich das Unternehmen ebenfalls zukunftsorientiert aufstellt. Insgesamt wird die technologische Dynamik in China aktuell als äußerst positiv bewertet, was die Perspektiven für führende Akteure in diesem Markt weiter stärkt."



