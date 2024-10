"Das wird nicht mehr lange gut gehen", sagt Stefan Risse, Fondsmanager bei ACATIS und Schüler von Börsen-Legende André Kostolany. Warum er in den nächsten 2 Jahren einen großen Crash erwartet und wie dieser Abverkauf von Aktien beginnen wird.

"Ich bin seit 40 Jahren an der Börse", sagt Stefan Risse, Kapitalmarkt-Experte bei der Fondsgesellschaft ACATIS. "Und eine Sache macht mir aktuell große Sorgen", fügt der Börsen-Experte hinzu.

Risse: Dann beginnt der nächste große Crash

"Erstens ist da die Bewertung von Aktien an sich", sagt Stefan Risse, verweist allerdings auch darauf, dass es immer noch Segmente gebe, in denen die Bewertung günstig sei. Dann fügt er hinzu: "Aber wenn ich sehe, wie viele Anleger mittlerweile an der Börse aktiv sind und sagen: „Ich habe den MSCI World ETF, weil der so sicher ist", da kratze ich mich doch manchmal so ein bisschen auf den Kopf und denke: „Wisst ihr eigentlich, was ihr da habt?""

Denn der MSCI World ETF habe ein enormes Klumpenrisiko von US-Aktien und dann auch noch von wenigen sehr hoch bewerteten Tech-Titeln, sagt Risse.

Zudem mache ihm Sorgen, erklärt Risse, dass die meisten Anleger an der Börse denken: Selbst wenn es mal einen kleinen Einbruch gibt, dann wird das schnell wieder aufgekauft.

Doch hier hat André Kostolanys Schüler eine Warnung: "Und ich glaube, es muss man schon in eine Börsenphase kommen und das ist auch ganz logisch, weil die Gewinner auch in dem Maße nicht immer weiter steigen können, wo es zwei, drei Jahre, also wo es eine Korrektur gibt und dann zwei, drei Jahre auf niedrigerem Niveau seitwärts läuft ohne neue Höchststände. Das, glaube ich, wird irgendwann passieren. Wann genau? Das lässt sich schwer prognostizieren, aber ich würde mal tippen, in den nächsten zwei Jahren kommt irgendwann so ein Szenario, also eine stärkere Korrektur, Und die hält dann auch länger an."

Doch wie geht ACATIS dann mit dieser Situation um?

André Kostolanys Schüler: So beginnt der nächste Crash

Bei ACATIS würden sie aktuell weiter günstige Aktien kaufen und vor allem welche, die einfach ein sehr gutes und stabiles Geschäftsmodell haben, sagt Risse. Denn der Schüler von André Kostolany weist daraufhin, dass ACATIS bei einem Abverkauf auch zu günstigen Kursen wieder einsteigen würde.

Zudem macht Risse noch in einem ganz besonderen Segment an der Börse aktuell starke Chancen aus.

Auf welches Segment Anleger sich jetzt konzentrieren sollten, wie der nächste Abverkauf von Aktien an der Börse beginnen wird und wie Anleger sich am besten auf die US-Wahl vorbereiten, das erfahren Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

