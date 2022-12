Der letzte Monat des Jahres startet. Doch wie verläuft der Jahresendspurt an den Börsen? Wir haben uns die historischen Wertentwicklungen von Dax, Dow Jones, Nasdaq und Co angeschaut und verraten, ob es zu einer Jahresendrally kommt oder nicht.

Am Ende des Jahres warten Anleger auf die Jahresendrally. Doch wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass die Börsen im Dezember steigen? Wir haben uns die historischen Kurse der großen Börsen angesehen und etwas Erstaunliches festgestellt.

So performt der Dax im Dezember

Monat Performance Dax Januar 0,71% Februar 0,21% März 1,57% April 0,92% Mai -0,04% Juni -0,26% Juli 0,85% August -0,36% September -1,80% Oktober 0,72% November 1,45% Dezember 1,03%

Sehen wir uns diese historische Monatsperformance des Dax seit 1959 an, wie finanzen.net sie aufbereitet hat, so ist der Dezember tatsächlich der drittbeste Börsenmonat des Jahres. Denn im Schnitt geht es für den Dax im letzten Monat des Jahres um 1,03 Prozent bergauf. Und auch die Jahresendrally ist statistisch bewiesen, sind doch die Börsenmonate ab Oktober im Durchschnitt in grün. Doch wie schneiden die anderen großen Indizes ab? Schließlich ist der Dax auch oft von der Performance der großen US-Indizes abhängig.

So performen der Dow Jones, Nasdaq und Co.

Gute Nachrichten für Anleger. Denn tatsächlich ist der Monat Dezember der beste Börsenmonat des Dow Jones. Durchschnittlich um 1,38 Prozent legen die großen US-Aktien seit 1896 im Dezember zu. Dahinter folgen mit 1,29 Prozent der April und mit 1,21 Prozent der Juli. Doch der Dezember ist tatsächlich der beste US-Börsenmonat.

Und auch die US-Technologiebörse Nasdaq ist im Dezember oft grün. Zwar ist der Dezember mit einem durchschnittlichen Plus von 1,64 Prozent seit 1985 lediglich der fünfbeste Monat des Börsenjahres, doch auch hier stehen am Jahresende oft grüne Vorzeichen.

Zudem haben wir noch eine gute Nachricht zum Schluss. Wie Sie der Tabelle unten entnehmen können, ist auch beim S&P 500 der Monat Dezember der beste Börsenmonat des Jahres. Und zwar mit Abstand.