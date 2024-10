Diese Aktie aus dem Portfolio der Investorenlegende Warren Buffett hat alles, was das Anlegerherz begehrt. Hier winkt eine attraktive Dividende, eine günstige Bewertung und laut den Analysten einiges an Kurspotenzial. Sollten Anleger hier also besser schnell zuschlagen?

Warren Buffett hält eine ganze Reihe von spannenden Aktien, die häufig analysiert werden. Doch ein Titel, der attraktive Dividenden, eine günstige Bewertung und Kurspotenzial laut den Analysteneinschätzungen vorzuweisen hat, kommt eher selten zur Sprache. Die Rede ist dabei von der Citigroup.

Attraktive Dividende, günstige Bewertung und Kurspotenzial

Denn das Geldhaus ist zwar mit 1,25 Prozent oder 3,5 Milliarden US-Dollar im Portfolio von Buffett gewichtet, zählt aber nicht zu den Werten, die man sofort mit dem Star-Investor in Verbindung bringt (Coca-Cola, Apple etc.). Dennoch kann sich ein Blick auf die Citibank lohnen und das nicht nur wegen der Bewertung mit KGV 10,9 und der Dividendenrendite von 3,6 Prozent.

Denn fallende Zinsen sollen insbesondere das Kreditgeschäft des Geldhauses ankurbeln und neben anderen Faktoren 2025 und 2026 laut Analystenprognosen für einen Gewinnsprung um jeweils 20 Prozent sorgen. Außerdem geht man von zusätzlichen Renditen durch weitere Aktienrückkäufe und Dividenden aus. Daher verwundert es nicht, dass die Experten im Konsens +19 Prozent Kurspotenzial bei der Aktie sehen.

Investieren wie Buffett & Co.?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Best of Billionairs Index

Bei dieser Buffett-Aktie zuschlagen?

Dementsprechend kann es sich jetzt auch für Anleger lohnen, einen genaueren Blick auf die Warren Buffett-Aktie zu werfen, die für gewöhnlich eher unter dem Radar fliegt. Und das, obwohl ein Kauf von Bankaktien in einem Umfeld sinkender Zinsen eher kontraintuitiv erscheint.

BÖRSE ONLINE ist übrigens ebenfalls optimistisch und empfiehlt die Papiere des Bankhauses ohne konkretes Kursziel zum Kauf.

Lesen Sie auch:

Minus von bis zu 64%: Reißen diese Zahlen die Volkswagen-Aktie jetzt richtig in den Abgrund?

Oder:

Alphabet-Aktie hebt dank dieser Nachrichten ab: Startschuss für eine noch größere Rallye?