Gute Stimmung beim deutschen Leitindex: Der DAX steigt heute wieder kräftig. Was dahinter steckt und welche Aktien dabei besonders im Fokus stehen.

So kann die Woche weitergehen: Der DAX liegt aktuell 0,6 Prozent im Plus und steht bei 18.522 Punkten. Auch beim europäischen Pendant, dem Euro Stoxx 50, geht es munter zu: Der Index liegt 0,3 Prozent im Plus und steht bei 4.911 Punkten.

Der Grund: Der Rekordlauf der SAP-Aktie nach starken Quartalszahlen hat dem DAX am Dienstag weitere Erholungsimpulse geliefert. Mehr Infos zu SAP finden Sie hier. Darüber hinaus stützt die fortgesetzt positive Stimmung an den US-Börsen. Am Vortag hatten dort insbesondere Technologieaktien die Stabilisierung nach den jüngst deutlichen Verlusten angetrieben. Die Wall Street dürfte am Dienstag zudem weiter leicht zulegen.



Porsche, Sartorius und Co: Diese Aktien stehen heute beim DAX im Fokus

An die DAX-Spitze schafft es derzeit von der Performance her mit einem Plus von 7,7 Prozent die Aktie von Sartorius. Kurzzeitig gewann die Aktie sogar fast zehn Prozent. Damit machte die Aktie einen Teil ihrer hohen Verluste im Zuge der jüngsten Prognosekürzungen wieder wett. Die Hintergründe dazu lesen Sie hier. Gleich danach folgt die SAP-Aktie mit einem Plus von über sechs Prozent sowie die Fresenius-Aktien mit einem Plus von über 3,6 Prozentpunkten. Die US-Bank Morgan Stanley stufte die Anteile des Krankenhausbetreibers und Medizintechnikunternehmens auf "Overweight" hoch. Analyst Robert Davies sieht durch die Verschlankung des Portfolios einen Wendepunkt erreicht und hob seine Ergebnisprognosen bis 2026 an.

Das Schlusslicht bildet hingegen mit einem Minus von über fünf Prozent derzeit die Aktie von Porsche. Das Unternehmen enttäuschte mit gesenkten Jahreszielen. Die Hintergründe lesen Sie hier. Dies wirkt sich ebenfalls auf die Porsche Automobil Aktie mit einem derzeitigen Minus von 3,5 Prozent aus.



