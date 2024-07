Der gute Lauf des DAX hat am Dienstag auch die Aktie dieses besonderen Unternehmens beflügelt. Der Titel legte zeitweise zweistellig zu, was angesichts einer Analystenmeinung der Deutschen Bank zunächst überrascht.

Das kam überraschend. Am Dienstagmittag konnte die Aktie des DAX-Konzerns Sartorius um mehr als zehn Prozent zulegen und kletterte zwischenzeitlich auf über 223 Euro. Damit konnte der Laborausrüster sogar das ebenfalls beflügelte SAP zwischenzeitlich hinter sich lassen.

Der Kurssprung überrascht, hatte die Aktie doch erst am vergangenen Freitag einen Absacker von um die 15 Prozent verkraften müssen. Und auch eine am Dienstag erschienene Analyse dämpfte eher die Erwartungen an das Unternehmen.

Deutsche Bank Research senkt Ziel für Sartorius

So hatten die Analysten der Deutschen Bank ihr Ziel für die Sartorius-Aktie von 280 auf 210 Euro gesenkt und den Titel mit „Hold“ bewertet. Angesichts des neuen Jahresausblicks habe er seine bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) sowie die Wachstums- und Margenprognosen für den Pharma- und Laborausrüster reduziert, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Warum steigt die Aktie von Sartorius dennoch?

Anleger scheinen den Dip der Sartorius-Aktie aber trotz trübem Ausblick genutzt zu haben. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, dass aus Unterlagen der Börsenaufsichtsbehörde hervorgegangen war, dass ein hochrangiger Insider noch am Freitag bei der Aktie zugeschlagen habe. Aufgrund des doch eher gedämpften Ausblicks einiger Analysten sollten Anleger die Aktie gerade jetzt nach dem Kurssprung aber eher beobachten.

