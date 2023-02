BMW und Mercedes nehmen alte Höchststände aus dem Jahr 2015 in Angriff. Europas Automarkt wächst kräftig.

Die Aktien von Premium-Autoherstellern wie BMW und Mercedes feiern angetrieben von guten Geschäftszahlen an der Börse ein glanzvolles Comeback. So hat die BMW-Aktie am Montag erstmals seit einem Jahr wieder die 100-Euro-Marke überschritten. Mit einem Kurs von 100,48 Euro markiertet sie am Vormittag sogar den höchsten Wert seit Dezember 2015. Damit rückt als nächstes Ziel der Rekordkurs von 123 Euro von März 2015 ins Blickfeld der BMW-Aktionäre.

Mercedes-Fahrzeuge 43 Prozent teurer als vor der Corona-Krise

Bereits am vergangenen Freitag hatte Mercedes-Benz kräftige Umsatz- und Gewinnsteigerungen vermeldet und damit der Aktie und dem ganzen Sektor Schub gegeben. So kletterte das Mercedes-Betriebsergebnis 2022 um 28 Prozent auf 20,5 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg um zwölf Prozent auf 150 Milliarden Euro, der weltweite Absatz um fünf Prozent auf 2,04 Millionen Fahrzeuge. Das Unternehmen konnte insbesondere kräftige Preissteigerungen durchsetzen: Ein Neuwagen kostete mit durchschnittlich 73000 Euro rund neun Prozent mehr als im Vorjahr und 43 Prozent mehr als vor der Corona-Krise. Für 2023 bleibt der Konzern angesichts der zahlreichen Risiken vorsichtig, sieht den Umsatz auf Vorjahresniveau und den Betriebsgewinn leicht rückläufig.

Neuzulassungen in der EU steigen im Januar um elf Prozent

Dennoch profitieren die Hersteller bereits vom Wiederanziehen des Chinageschäfts, aber auch von einem sich belebenden Automarkt in Europa. Laut dem europäischen Herstellerverband ACEA legten die Neuzulassungen in der EU im Januar um 11,3 Prozent auf 760000 Fahrzeuge zu. Lieferprobleme und Halbleitermangel hatten im Vorjahr zu einem kräftigen Absatzeinbruch geführt. Doch nun lösen sich die Engpässe allmählich auf.

Die größten Zuwächse gab es in Spanien (plus 50 Prozent) und in Italien (plus 18 Prozent). Knapp neun Prozent wuchs der französische Markt, während der Absatz in Deutschland noch um 2,6 Prozent schrumpfte.

Sowohl die BMW- wie die Mercedes-Aktie sind mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von fünf noch immer vergleichsweise günstig bewertet. Die Mercedes-Aktie legte nach den Geschäftszahlen von Freitag um drei Prozent auf 75 Euro zu und nähert sich damit ebenfalls ihrem Hoch von 80,64 Euro aus dem Jahr 2015.

BMW stellt seine Jahreszahlen auf der Bilanzpressekonferenz am 15. März vor. Der Münchner Autokonzern hatte kürzlich bestätigt, dass er seine Jahresziele für 2022 erreicht hat, insbesondere ein höheres Vorsteuerergebnis als 2021, ohne Zahlen im Detail zu nennen.

