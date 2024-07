Für den Börsen-Experten ist eines klar: Bevor die Trump-Rallye startet, wird es zu einem ungemütlichen Abverkauf bei Aktien kommen. Was die Gründe dafür sind und wann die Trump-Rallye an den Börsen beginnt.

"Das Problem ist", sagt Golo T. Kirchhoff, Aktienstratege und Ex-Banker, "dass wir beim S&P 500 auf einem Rekordtief sind. Und zwar einem Rekordtief, was den Prozentsatz an Unternehmen angeht, die den S&P 500 outperformen können. Das ist ein bedrohliches Signal", fügt Kirchhoff hinzu. Was er damit meint: Aktuell sind lediglich 24 Prozent der Unternehmen im S&P 500 besser als der Index selbst. So wenige waren es noch nie. Und ein niedriger Wert ist immer ein Alarmsignal.

Erst kommt der Abverkauf, dann kommt die Trump-Rallye

"Ich sehe eine Riesen-Gefahr darin, dass sich das Kapital nur auf diese großen Aktien konzentriert, die aktuell die Börsen beherrschen. Wenn wir eine Korrektur erleben, was passiert mit den Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe? Die werden natürlich mit runtergezogen", sagt Kirchhoff.

Und auch beim Nasdaq100 ergäbe sich eine Divergenz. Während der Index der Tech-Aktien immer weiter steigt, sinkt der Anteil der Unternehmen aus dem Nasdaq100, die über der wichtigen 200-Tage-Linie notieren immer weiter. Auch dies sei ein Alarmsignal.

"Für den normalen Investor ist es aktuell eine Phase der Verzweiflung an der Börse", sagt Kirchhoff. "Und der Seitwärtstrend wird sich noch bis in den Herbst hereinziehen. Doch dann wird es aus eine bestimmten Grund die Trump-Rallye bei Aktien geben."

Trump-Rallye: Diese Aktien würden profitieren

Dabei sei es wichtig, gewisse Aktien für die Trump-Rallye auszuwählen und nicht einfach nur auf den breiten Markt zu setzen. Wann die Trump-Rallye laut Golo T. Kirchhoffs Meinung genau beginnen soll, welche konkreten Branchen davon profitieren und welche drei Aktien der Ex-Banker jetzt genau vorschlägt, um sich vor dem Abverkauf zu schützen, das erfahren Sie jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Und lesen Sie danach auch: Warren Buffett-Indikator schlägt Alarm: Sind die Börsen massiv überbewertet?