Jeremy Siegel unterrichtet in den USA an der renommierten Wharton Business School. Nun hat der 77 Jahre alte Wirtschaftsprofessor eine Rally bei den Aktien vorhergesagt, die den US-Leitindex S&P 500 um 15 bis 20 Prozent steigen lässt. Von Matthias Fischer

Siegel begründet das mit dem US-Immobilienmarkt. Seiner Ansicht nach sind die Preise dort bereist deutlich zurückgegangen, was sich aber in den aktuellen US-Inflationsdaten noch nicht widerspiegele: "Mein Punkt ist, dass der Wohnungsmarkt zurückgegangen ist. Aber die Art und Weise, wie die Regierung die Daten berechnet, ist so verzögert, dass sie weiterhin Anstiege zeigen", zitiert das US-Wirtschaftsmagazin Fortune den Ökonomen.



Siegel glaubt entsprechend, dass sich die Daten bald in der Inflationsrate niederschlagen werden und sie sinken lassen. Dann dürfte die US-Notenbank Fed ihre Zinserhöhungen unterbrechen. „Es hat viel zu lange gedauert, bis die Fed begriffen hat, dass die Inflation im Grunde vorbei ist. Aber das wird sie, und ich denke, sie wird es Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres verstehen. Sobald sie es begreift, werden die Aktienkurse stark steigen“, so der Ökonom.