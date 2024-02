Besser sein als der Markt – der Traum vieler Anleger. Eine Top-Expertin der Bank of America verrät nun, wie das 2024 möglich ist

Es träumt wohl ein jeder Anleger davon: Besser zu sein als der restliche Markt. Es scheint allerdings, als wäre dies häufig nur Börsenlegenden wie Warren Buffett oder großen Hedgefonds vorbehalten.

Doch eine Top-Expertin der Bank of America offenbart Anlegern nun eine Methode, wie es auch dem Ottonormalverbraucher möglich sein kann, dieses Jahr den Markt zu schlagen, berichtete „Business Insider“. Ihre These: Da der Großteil der Börse mittlerweile auf passive Indexfonds setzt, haben einzelne Anleger nun die Möglichkeit, durch eine gelungene aktive Aktienauswahl den Markt zu schlagen. Doch worauf sollte man hierbei achten?

Besser sein als der Markt – Expertin verrät, wie es funktioniert

Passives Investieren wird immer beliebter: Über die Hälfte des in den USA verwalteten Vermögens konzentriert sich mittlerweile auf passive Investments. Laut Savita Subramanian, Aktienstrategin der Bank of America, könnte sich dieser Trend noch weiter verstärken. In einer aktuellen Kundenmitteilung erklärt sie jedoch: Dies könnte aktiven Anlegern 2024 Rückenwind geben. So weist sie darauf hin, dass die Abkehr von aktiven Anlagen hin zu passiven darauf hindeuten, dass die Aktienmärkte gerade weniger effizient seien und daher mehr Alpha-Potenzial bieten. „Alpha“ vergleicht die Wertentwicklung einer Anlage zu einem Referenzindex.

„Als wir unser Universum auf Aktien reduzierten, die sich 'wie Aktien verhalten', verbesserten sich die fundamentalen Signale dramatisch", erklärte Subramanian.

In ihrer Analyse fand sie heraus: „Konsumgüter-, Technologie- und Gesundheitsunternehmen sind Sektoren, in denen die Aktienauswahl erfolgreicher sein kann, während Sektoren wie Finanzwerte, Versorger oder Rohstoffe von Makrozyklen bei Zinssätzen, Inflation und Wirtschaftswachstumstrends beeinflusst werden können".



Laut der Expertin sei der Aktienmarkt zwar effizient, aber weniger für Unternehmen, die von der Wann Street nicht so sehr beachtet werden. Weniger effiziente Aktien hätten allerdings größere Chancen und Risiken im Vergleich zu jenen, die von der Wall Street viel beachtet und gehandelt werden. Die Konsequenz: Anleger sollten eher ein Auge auf die weniger beliebten Unternehmen haben.

"Als wir unser Universum auf Aktien mit einer geringeren Abdeckung durch Sell-Side-Analysten beschränkten - was wohl ein weniger effizientes Universum ist - verbesserte sich die Performance der Fundamentalfaktoren dramatisch", so Subramanian.

