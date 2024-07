Diese Nachricht lässt die Aktie von Bayer am Mittwoch deutlich ansteigen. Kann sie dem angeschlagenen Konzern nicht nur operativ, sondern auch kurstechnisch helfen? Das wurde konkret gemeldet und so steht es aktuell um den DAX-Konzern.

Die Bayer-Aktie kann am Mittwoch deutlich zulegen und gewann bereits im vorbörslichen Handel auf der Plattform Lang & Schwarz 1,7 Prozent. Grund ist ein Studienerfolg für den angeschlagenen Chemie- und Pharmakonzern, der Anlegern jetzt Hoffnung macht:

Blockbuster-Nachricht für die Bayer-Aktie

So wurde am Mittwoch bekannt, dass Bayers Medikament Nubeqa gegen Prostatakrebs einen Studienerfolg erzielt hat. In Kombination mit einer Hormontherapie hat der Wirkstoff das Überleben der Patienten mit Metastasen im Vergleich zum Placebo deutlich verlängert.

Dies bedeutet einen großen Erfolg für Bayer, insbesondere da einige Ärzte Berichten zufolge das Medikament off-Label (zum Beispiel für andere Krankheitsbilder) zu nutzen. Dies indiziert, dass die Therapie womöglich noch für andere Anwendungsbereiche einsetzbar ist.

Dementsprechend könnten in der Zukunft noch weitaus größere Umsätze winken als die eine Milliarde, die 2024 mit dem Medikament erreicht werden soll.

Bayer-Aktie zieht an – Und jetzt?

Infolge dieser Nachrichten konnte die Bayer-Aktie wie bereits erwähnt deutlich am Mittwoch gewinnen und sich zurück über die Marke von 26 Euro heben. Zwar dürfte kein Ausbruch nach oben erfolgen, doch die Meldung trägt zur weiteren Bodenbildung bei dem Chemie- und Pharmakonzern bei. Von einer schnellen Erholung ist daher nicht auszugehen, auch wenn die Analysten 32,7 Prozent Kurspotenzial bei dem Titel sehen.

Angesichts der vielfältigen ungeklärten Probleme wie der Verschuldungssituation, den Rechtsstreitigkeiten etc. empfiehlt BÖRSE ONLINE den DAX-Wert momentan nicht zum Kauf.

