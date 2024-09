Am Montag erlebt die Aktie von Bayer einen famosen Start in die Woche. Nach guten Nachrichten steigen die Papiere, die nun erneut die 200-Tage-Linie angreifen könnten. Das wurde konkret gemeldet und so sind jetzt die Aussichten für den DAX-Konzern.

Die Aktie des DAX-Konzerns Bayer ist am Montag deutlich gestiegen. Grund sind erneut gute Nachrichten für das Unternehmen, das zuletzt von einem wegweisenden Glyphosat-Urteil profitieren konnte.

Nächste Top-Nachrichten für den DAX-Konzern

Konkret geht es dieses Mal um Meldungen rund um den Medikamentenkandidaten Finerenon gegen Herzinsuffizienz. So hatte Bayer am Wochenende auf einem Kardiologenkongress in London die Ergebnisse einer klinischen Studie vorgelegt.

Dabei wurde deutlich, dass der Wirkstoff, der unter dem Markennamen Kerendia bekannt ist, wohl angesichts der Resultate zugelassen werden dürfte. Dies war zumindest die Schlussfolgerung des Analysten James Quigley von Goldman Sachs, der wie einige andere Marktbeobachter am Montag positiv auf die Daten reagierte.

Wie es in der Studie hieß, sei durch die Einnahme des Medikamentes das Risiko des Todes, eines Krankenhausaufenthaltes oder einer Notfallbehandlung gegenüber dem Placebo um 16 Prozent gesunken. Dementsprechend kündigte Bayer nun an, die Zulassung zu beantragen. Ein wichtiger Meilenstein, auch für die angeschlagene Pharma-Pipeline des Konzerns.

Bayer-Aktie im Aufwind – Kommt jetzt der Ausbruch?

Folglich reagierten die Aktien zum Wochenauftakt wie erwähnt positiv und schoben sich in Richtung der 200-Tage-Linie bei 28,73 Euro. Von dem gleitenden Durchschnitt war das Papier bereits nach den positiven Nachrichten rund um das wegweisende Glyphosat-Urteil abgeprallt.

Sollte dieses Mal ein Durchbruch gelingen, stehen die Chancen auf einen Anstieg in Richtung der 30 Euro und damit einen Abschluss der Bodenbildung nicht schlecht.

BÖRSE ONLINE ist optimistisch, dass dies gelingen kann, und empfiehlt den DAX-Konzern mit Kursziel 40 Euro zum Kauf.

TradingView Bayer Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

Lesen Sie auch:

Upside von über 30%: Darum können sich Dips bei der Amazon-Aktie für Sie jetzt richtig lohnen

Oder:

Gigantische Wachstumschancen: Diese 6 Aktien bieten alle mindestens 50% Kurschance