Am Mittwoch hat der Bayer-Konzern Quartalszahlen vorgelegt. Diese wichtigen Ergebnisse kommen ein Jahr, nachdem CEO Anderson seinen Plan zum Turnaround des DAX-Unternehmens vorgestellt hat. So reagierten Anleger auf die gemeldeten Ergebnisse und so sollten Aktionäre nach den Zahlen handeln.

Es ist jetzt zwölf Monate her, da hat der damals noch neue CEO Anderson seinen Plan zum Turnaround von Bayer vorgelegt. Die damals präsentierten Pläne hatten Anleger enttäuscht und die Aktie noch mehr in den Abwärtstrend geschickt. Seitdem hat das Papier weitere fünf Prozent verloren.

Allerdings konnte der DAX-Konzern am Mittwoch eine Überraschung präsentieren.

Bayer-Aktie mit klarem Signal

So meldete das Unternehmen Zahlen, die besser als zuvor befürchtet ausfielen. Zwar verkündete man einen Rückgang bei Gewinn und Umsatz, wies aber unter dem Strich mehr aus als von Analysten erwartet.

Konkret erwirtschaftete Bayer 46,6 Milliarden Euro an Umsätzen (46,2 Milliarden Euro erwartet) und ein EBITDA von 10,1 Milliarden Euro (10,0 Milliarden Euro erwartet). Darüber hinaus erwartet das Unternehmen 2025 einen stabilen Umsatz und ein EBITDA in der Spanne von 9,5 Milliarden Euro und 10,0 Milliarden Euro, was ebenfalls die vorherigen Prognosen übertraf.

Anschließend schwor CEO Anderson die Anleger auf ein Schicksalsjahr 2025 ein, denn mit dem Schuldenabbau, der Patentklippe und den Glyphosat-Problemen liegt noch viel Arbeit vor dem Konzernlenker. Er sagte: "Wir krempeln die Ärmel hoch und bringen die richtigen Maßnahmen voran, von denen unsere Kunden, das Unternehmen und seine Eigentümer in Zukunft profitieren."

So sollten Anleger bei der Bayer-Aktie jetzt handeln

Die Börse feierte daraufhin die Zahlen des DAX-Konzerns und hob die Aktie um fünf Prozent nach oben. Aus charttechnischer Sicht konnte damit die 200-Tage-Linie bei 24,60 Euro nach einem längeren Aufwärtstrend durchbrochen werden. Dies ist ein deutliches Kaufsignal.

Kann sich der Wert nachhaltig über dieser Marke halten, so könnte das für Anleger eine Kaufchance bedeuten. BÖRSE ONLINE empfiehlt den Titel übrigens bereits seit Längerem zum Kauf. Das aktuelle Kursziel liegt bei 25 Euro.

TradingView Bayer Chart 1 Jahr

Diesen Chart finden Sie auf TradingView

