Die Berichtssaison befindet sich weiter in einer spannenden Phase und in dieser Woche werden wieder eine Menge Ergebnisse publik. So unter anderem die der DAX-Konzerne Bayer und Allianz, aber auch die des Wasserstoff-Unternehmens Plug Power. Das müssen Anleger jetzt wissen:

Auch wenn die Big Tech-Unternehmen bereits ihre Quartalsergebnisse vorgestellt haben ist noch lange nicht Schluss mit der Berichtssaison, denn in der Woche vom 7. bis 13. August stellen vor allem viele deutsche Unternehmen ihr Zahlenwerk für das zweite Quartal zu verfügung.

Diese Termine sind für Anleger dabei besonders wichtig:



Siemens Energy, Biontech & Co: Diese spannenden Quartalszahlen erwarten Anleger am Montag

07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen (8.30 h Presse-Telefonkonferenz, 10.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Aurubis, 9 Monatszahlen

07:00 DEU: Bertrandt, Q3-Zahlen

08:00 DEU: SLM Solutions, Halbjahreszahlen

12:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen (14.00 h Call)

13:00 USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen

Bayer, Porsche & Co: Diese spannenden Quartalszahlen erwarten Anleger am Dienstag

06:30 CHE: Ascom, Halbjahreszahlen

06:30 CHE: Galenica, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, Q2-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Norma, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Technotrans, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen (13.00 Anaylstencall)

07:00 DEU: Adva Optical, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Scout24, Q2-Zahlen (15.00 Analystencall)

07:30 DEU: Sixt, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Deutsche Wohnen, Q2-Zahlen

08:00 DEU: PWO, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Glencore, Halbjahreszahlen (Call 9.00 h)

08:00 LUX: RTL Group, Halbjahreszahlen (9.00 h Pk)

08:00 JPN: Mazda Motor, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Delignit AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q2-Zahlen

11:00 DEU: Altech Advanced Materials, Hauptversammlung

12:00 USA: UPS, Q2-Zahlen

12:45 USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen

13:00 USA: Under Armour, Q2-Zahlen

13:00 USA: Warner Music Group, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Alstria Office, Q2-Zahlen

22:00 USA: Lyft, Q2-Zahlen

22:00 USA: Super Micro Computer, Q4-Zahlen

22:15 DEU: Qiagen, Q2-Zahlen

23:00 USA: Rivian, Q2-Zahlen

E.ON, Tui & Co: Diese spannenden Quartalszahlen erwarten Anleger am Mittwoch

06:55 DEU: Stratec, Halbjahreszaheln (detailliert) (14.00 h Telefonkonferenz)

06:55 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Leoni, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Q2-Zahlen

07:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen

07:05 DEU: Synlab, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q2-Umsatz (14.00 h Analystenkonferenz)

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: Flutter Entertainment, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Continental, Q2-Zahlen (detailliert) (15.00 h Analystenkonferenz)

10:00 DEU: Qiagen, Call zu den Q2-Zahlen

12:30 ITA: Assicurazioni Generali, Halbjahreszahlen (16.00 h Analystencall)

15:00 USA: Kellogg (Investor Day)

22:00 DEU: Morphosys, Q2-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen

Allianz, RWE & Co: Diese spannenden Quartalszahlen erwarten Anleger am Donnerstag

06:30 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen (detailliert) (7.45 h Pk)

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: K+S Halbjahreszahlen, Kassel

07:00 DEU: Munich Re, Q2-Zahlen (9.00 h Online-Pk, 11.30 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Allianz, Q2-Zahlen (11.00 h Pk, 14.30 h Analystencall)

07:00 DEU: RWE, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Siemens, Q3-Zahlen (8.00 h Pk, 9.30 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Aareal Bank, Q2-Zahlen (12.00 h Hauptversammlung)

07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (9.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Knorr-Bremse, Q2-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen (13.30 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Vitesco Technologies, Q2-Zahlen

07:00 DEU: MLP, Q2-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz, 12.00 h Pk)

07:00 DEU: Knaus Tabbert, Halbjahreszahlen

07:00 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen

07:00 BEL: KBC Group, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Rheinmetall, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen (10.30 h Pk)

07:30 DEU: Zeal Network, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Hamborner Reit, Halbjahreszahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen

07:30 ITA: Telekom Italia, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Aurelius, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Westwing, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligung, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Leifheit, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Secunet Security, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: OHB, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Deliveroo plc, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Medigene, Hauptversammlung

12:30 CHN: Alibaba, Q2-Zahlen

18:30 DEU: Metro Q3-Zahlen

23:15 USA: News Corp, Q4-Zahlen

Varta, Bechtle & Co: Diese spannenden Quartalszahlen erwarten Anleger am Freitag

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 7/23

07:00 DEU: Varta Halbjahreszahlen, Ellwangen

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: MVV Energie, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Bechtle, Halbjahreszahlen (10.30 h Telefonkonferenz)

08:00 DEU: Energiekontor, Q2-Zahlen

08:45 DEU: Metro, Q3-Präsentation

09:00 DEU: EnBW, Q2-Zahlen (10.00 h Pk)

17:35 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen

