Nachdem die Allianz vergangene Woche einen Vergleich mit Investoren in den USA schließen und rund 6 Milliarden Euro in einem Vergleich schließen musste, gibt es nun neue Kursziele für die Allianz-Aktie.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 218 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Es wirke so, als befinde sich der Versicherungssektor operativ in guter Verfassung, schrieb ein Analystenteam um Claudia Gaspari und Ivan Bokhmat in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick auf das zweite Quartal. Die Gewinnaussichten seien aber eher unspannend. Neue Bilanzierungsvorschriften dürften die Markterwartungen zum Schwanken bringen, was vorerst die Sektorentwicklung dämpfen könne.

Dabei hatte die Allianz vergangene Woche einen Vergleich über rund 6 Milliarden Dollar in den USA geschlossen: Wie das Handelsblatt berichtet, bestätigte am Mittwoch eine Richterin in den USA den bereits zuvor ausgehandelten Vergleich der Allianz mit den Geschädigten. Dabei geht es um einen Milliardenverlust, den US-Investoren mit einem Allianz-Hedgefonds erlitten hatten. Der Vergleich war bereits im vergangenen Jahr ausgehandelt worden, aber er wurde erst jetzt bestätigt. Lesen Sie hier die Einzelheiten nach: Allianz muss Milliarden in Vergleich zahlen – Aktie jetzt kaufen oder verkaufen?

Doch sollten Anleger jetzt die Allianz-Aktie kaufen?

Allianz-Aktie jetzt kaufen?

Die Milliarden für den Vergleich waren bereits erwartet worden, denn die Geschichte schwelte bereits länger. Die Allianz-Aktie konnte so Ende der vergangenen Woche sogar schön zulegen und befindet sich jetzt wieder über der 50-Tage-Linie (Blau) und über der 200-Tage-Linie (grün). Charttechnisch sieht also alles gut aus und Anleger können bei der Allianz weiter einsteigen.

Auch die Analysten sind weiter positiv gestimmt: 18 raten zum Kauf, sieben zum Halten und niemand zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel von 250 Euro bietet nun noch 19 Prozent Kurspotenzial.

Zudem sieht auch die fundamentale Bewertung mit einem 2024er KGV von 8,0 und einer Dividendenrendite von 6,26 Prozent gut aus. Anleger können die Allianz-Aktie weiter kaufen und warten auf die Quartalszahlen am 10. August.

Und lesen Sie auch: Deutsche Telekom Aktie an der 20-Euro-Marke – Abverkauf oder Rallye?

oder: Trotz Monster-Dividenden: Lage bei deutschen Aktien BASF, Allianz, Volkswagen und Mercedes trübt sich ein