Bayer und Volkswagen sind stark angeschlagene DAX-Konzerne und besonders der Pharmariese hat durch einen massiven Kursverfall zuletzt auf sich aufmerksam gemacht. Doch Börsenlegende Heiko Thieme verrät jetzt, wie es bei den Werten weitergeht.

Bayer und Volkswagen gehören zu den Sorgenkindern im DAX. So stellt sich bei dem Pharma-Konzern die Frage, wie man die massive Schuldenlast, die Lücken in der Pipeline und die Glyphosat-Prozesse in den Griff bekommen will. Gleichzeitig ist bei Volkswagen ungewiss, ob die Transformation zum E-Auto gelingt und ob man der Konkurrenz (insbesondere aus China) langfristig standhalten kann.

Doch kann es mit den Unternehmen vielleicht wieder überraschend nach oben gehen?

Bayer wieder über 50 Euro? Turnaround bei VW?

In einem neuen Interview auf dem BÖRSE ONLINE YouTube-Kanal ging Börsenlegende Heiko Thieme, ein Freund des verstorbenen Spekulanten André Kostolany, auf beide Unternehmen ein. Für Bayer waren seine Aussichten beispielsweise überraschend optimistisch, trotz der häufigen Schwarzmalerei von Analysten und Experten:

“Kurzum, das muss man jetzt verarbeiten. Aber ich behaupte mal, und das ist jetzt mehr ein Gefühl: Kann Bayer sich noch mal neu aufstellen? Und die Antwort heißt bei mir: Ja. Ein Unternehmen, was über 100 Jahre alt ist, wird es schaffen, aus dieser Krise herauszukommen. Und dann sind 27 Euro nicht der Höchstpreis, sondern ich würde sagen: Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich noch leben werde, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich es noch erlebe, dass die Bayer nördlich von 50 Euro handelt.”

