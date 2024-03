Bei diesen 20 Aktien schlagen Insider aktuell am häufigsten zu und kaufen massiv Anteile. Wissen Sie mehr? Und sollten Anleger hier ebenfalls zuschlagen und mögliche Chancen nutzen?

Insiderkäufe werden vom Kapitalmarkt häufig als ein positives Signal gewertet. Denn kauft das Management die eigenen Aktien, dann ist dies häufig ein Zeichen für Börsianer, dass man eine Chance sieht. Gleichzeitig können solche Transaktionen auch ganz bewusst dazu verwendet werden, Stärke auszustrahlen und Aufmerksamkeit zu erhalten.

Bei diesen Aktien schlagen Insider gerade am häufigsten zu

Statistisch gesehen haben Insiderkäufe zudem eine positive Auswirkung auf die Performance von Aktienkursen. So schlagen Werte, bei denen das Management gekauft hat, auf Sicht von einem bis drei Monaten den Markt:

insiderxtrade.com Returns von Aktien bei denen starke Insiderkäufe stattfinden

Grund genug also einmal einen genaueren Blick auf die Aktien aus dem S&P500 zu werfen, bei denen aktuell Insider massiv zuschlagen:





1. VF Corp – Anteil der Insiderkäufe an der Marktkapitalisierung: 0.033 Prozent

2. Carnival Corp – Anteil der Insiderkäufe an der Marktkapitalisierung: 0.029 Prozent

3. Enphase Energy – Anteil der Insiderkäufe an der Marktkapitalisierung: 0.027 Prozent

4. DENTSPLY SIRONA – Anteil der Insiderkäufe an der Marktkapitalisierung: 0.013 Prozent

5. Allegion – Anteil der Insiderkäufe an der Marktkapitalisierung: 0.012 Prozent

6. Air Products and Chemicals – Anteil der Insiderkäufe an der Marktkapitalisierung: 0.010 Prozent

7. Northern Trust – Anteil der Insiderkäufe an der Marktkapitalisierung: 0.010 Prozent

8. Charles River Laboratories – Anteil der Insiderkäufe an der Marktkapitalisierung: 0.010 Prozent

9. AES – Anteil der Insiderkäufe an der Marktkapitalisierung: 0.009 Prozent

10. Align Technology – Anteil der Insiderkäufe an der Marktkapitalisierung: 0.009 Prozent

11. Insulet – Anteil der Insiderkäufe an der Marktkapitalisierung: 0.009 Prozent

12. Everest Group – Anteil der Insiderkäufe an der Marktkapitalisierung: 0.009 Prozent

13. Keurig Dr Pepper – Anteil der Insiderkäufe an der Marktkapitalisierung: 0.008 Prozent

14. CenterPoint Energy – Anteil der Insiderkäufe an der Marktkapitalisierung: 0.008 Prozent

15. Caesars Entertainment – Anteil der Insiderkäufe an der Marktkapitalisierung: 0.007 Prozent

16. Fifth Third Bancorp – Anteil der Insiderkäufe an der Marktkapitalisierung: 0.006 Prozent

17. FMC – Anteil der Insiderkäufe an der Marktkapitalisierung: 0.006 Prozent

18. Zions Bancorp – Anteil der Insiderkäufe an der Marktkapitalisierung: 0.005 Prozent

19. Illumina – Anteil der Insiderkäufe an der Marktkapitalisierung: 0.004 Prozent

20. Qorvo – Anteil der Insiderkäufe an der Marktkapitalisierung: 0.004 Prozent





Besonders auffällig dabei: in dieser Auflistung finden sich einige Turnaround-Wetten wie Air Products and Chemicals oder die angeschlagene VF Corporation. Zu erklären ist dies mit der Signalwirkung von Aktienkäufen durch das Management nach einem großen Abverkauf, die wieder mehr Vertrauen beim Kapitalmarkt schaffen soll.

Allerdings sind die Auswirkungen besonders bei solchen Turnaround-Wetten eher kurzfristig geartet. Wie die durchschnittliche Performance von Aktien mit hohen Insiderkäufen zeigt, ist diese auf Sicht eines halben bzw. eines ganzen Jahres negativ. Dementsprechend bietet sich zumindest auf Basis der Statistik nur ein Investment für kurzfristige und besonders risikoaffine Investoren an. Wer langfristig investieren will, sollte besser die Finger von diesen Papieren lassen.

