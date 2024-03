Dividendenkönige zu attraktiven Preisen einsammeln? Das geht bei diesen drei Titeln mit über 50 Jahren Dividendensteigerung, die kaum ein Anleger auf dem Schirm hat.

Dividendenkönige sind ein seltenes Wild und trotzdem hat die Börse nicht alle Dividendenkönige vollends im Blick. So dürften vielen Anlegern die folgenden drei Werte nur selten bekannt sein.

Bei diesen unbekannten Dividendenkönigen bietet sich jetzt eine Einstiegschance

Für Anleger könnte es sich aber lohnen, einen genaueren Blick auf die Titel zu werfen, denn bei diesen Dividendenkönigen bietet sich jetzt womöglich eine Einstiegsgelegenheit:

Farmers & Merchants Bancorp (Dividendenrendite: 1,8 Prozent)

Trotz 59 Jahren der Dividendenanhebung infolge läuft die Aktie der Farmers & Merchants Bancorp komplett unter dem Radar. Denn die amerikanische Regionalbank ist primär wegen ihrer Größe (Marketcap von 730 Millionen US-Dollar) für die meisten Anleger uninteressant.

Doch wegen der soliden Bilanz und der guten Erträge in der Vergangenheit könnte sich hier eine Einstiegschance anbahnen, primär, weil die Aktie im Zuge der Regionalbankenkrise stark abgestraft wurde.

SJW Group (Dividendenrendite: 2,9 Prozent)

Der Dividendenkönig SJW Group ist kaum bekannt unter Anlegern und arbeitet nicht gerade in der am stärksten beachteten Branche, nämlich in der Wasserversorgung. Abseits von der großen Aufmerksamkeit der WallStreet schreibt das Unternehmen allerdings beachtliche Gewinne, die in den vergangenen 56 Jahren zum Teil für regelmäßige Dividendensteigerungen verwendet worden sind.

Zuletzt ist die Aktie des Unternehmens deutlich billiger geworden und hat auf Jahressicht schätzungsweise 24 Prozent nachgegeben. Dementsprechend könnte sich hier eine Einstiegschance für Anleger bieten.

Auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien?

Dann werfen Sie einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index

Federal Realty Investment Trust (Dividendenrendite: 4,3 Prozent)

Für mutigere Anleger könnte der Dividendenkönig Federal Realty Trust interessant sein. Das Immobilienunternehmen bietet nicht nur eine attraktive Dividendenrendite von 4,3 Prozent, sondern ebenfalls Kurspotenzial, wenn die Zinsen wieder sinken sollten.

Denn in der Vergangenheit ist der REIT wegen der hohen Raten der Notenbank deutlich abgestraft worden, konnte sein Geschäft im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern aber stabil halten.

Lesen Sie auch:

Unbekannte Dividenden-Asse: Darum heben Analysten von Morgan Stanley auf einen Schlag die Kursziele dieser sechs Immobilien-Aktien an

Oder:

Drei Aktien mit hohen Dividendenrenditen und zusätzlichen Kurspotenzial