Diese drei Aktien bieten Investoren nicht nur relativ hohe Ausschüttungen, sondern auch zusätzliches Kurspotenzial laut dem Konsens der Analysten. Zeit, hier ein Investment zu wagen?

Dividendenaktien landen häufig als Ertragsbringer im Depot, die für einen regelmäßigen Cashflow sorgen sollen. Allerdings sind nur wenige zusätzlich echte Renditebringer auf der Kursseite und bereichern das eigene Vermögen durch starke Wertsteigerungen.

Drei Aktien mit hohen Dividendenrenditen und zusätzlichen Kurspotenzial

Zumindest bei den folgenden drei Aktien ist das potenziell nicht so. Denn diese Dividendenaktien bieten nicht nur hohe Ausschüttungen, sondern auch entsprechendes Kurspotenzial für Anleger:

Kraft Heinz (Dividendenrendite: 4,6 Prozent / Kurspotenzial: 15 Prozent)

Die Buffett-Aktie Kraft Heinz ist in der Vergangenheit an der Börse nicht gut gelaufen. Abseits der Dividenden gab es häufig Kursverluste für Aktionäre des Basiskonsumgüterkonzerns, der sich in einem Turnaround befindet.

Nach einer jahrelangen Underperformance sehen Analysten jetzt Chancen bei dem Papier. Das durchschnittliche Kursziel der WallStreet liegt 15 Prozent über dem aktuellen Niveau. Zudem winken hier 15 Prozent Dividendenrendite.

Rio Tinto (Dividendenrendite: 5,1 Prozent / Kurspotenzial: 21 Prozent)

Wegen der schlechten Wirtschaftslage in China sind einige Rohstoffpreise arg unter Druck geraten, was dem Minenbetreiber Rio Tinto arg zugesetzt hat. Nach dem Abverkauf sehen die Analysten bei dem Papier im Konsens 21 Prozent Kurspotenzial.

Mit einem Kauf gehen Investoren eine Wette auf die Erholung der Konjunktur in China ein. Bis es so weit ist, werden Anteilseigner mit 5,1 Prozent Dividendenrendite für das Warten entschädigt.

Realty Income (Dividendenrendite: 5,8 Prozent / Kurspotenzial: 20 Prozent)

Das immer lauter werdende Narrativ von länger hohen Zinsen hat vielen Immobilienwerten nicht gutgetan. Unter anderem betroffen: der REIT Realty Income, der unter Privatanlegern auch als “The Monthly Dividend Company” bekannt ist.

Aktuell bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 5,8 Prozent und zusätzlich laut den Analysten der WallStreet 20 Prozent Kurspotenzial. Letzteres dürfte realisiert werden, wenn die Fed mit den Zinsschritten endlich Ernst macht.

