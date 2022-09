Es passiert nicht oft, dass die großen Investoren auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Bei dieser Aktie sind sie sich jedoch mehrheitlich einig und wetten mit großen Einsätzen. Von Jennifer Senninger

Große Investoren wie Warren Buffett oder Ray Dalio halten Anleger mit ihren Milliarden-Hedgefonds in Atem: Gebannt verfolgen sie, auf welche Papiere die Top-Investoren aktuell setzen. Und wetten gleich mehrere von ihnen auf dieselbe Aktie, will das etwas heißen. Wie Investors Daily Business berichtete, ist genau das im zweiten Quartal 2022 passiert.

Ingesamt nur 15 Aktien, die im zweiten Quartal neu hinzugefügt oder aufgestockt wurden, fanden sich gleichzeitig in drei oder mehr der fast 50 betrachteten Portfolios von institutionellen Investoren. Dazu zählen zum Beispiel jene von Warren Buffett, George Soros oder Carl Icahn. Die rund 380 verbleibenden Aktien, die neu hinzugefügt oder aufgestockt wurden, tauchten laut Investor’s Business Daily gleichzeitig nur in zwei oder weniger der Portfolios auf.

Milliardäre einig: Eli Lilly-Aktie kaufen

Es ist tatsächlich erstaunlich, wie wenige Übereinstimmungen es unter den Top-Investoren gibt. Umso mehr hebt sich dann aber eine Aktie hervor, die am meisten Zuspruch von allen bekommt: Eli Lilly. Auf den Pharmakonzern setzten im zweiten Quartal Hedgefonds wie Adage, Balyasny, Kenneth Grffins Citadel, Duquesne, Healthcor, Perceptice oder Steven A. Cohens Point72. Der Pharmagigant ist führend bei der Behandlung von Diabetes, will zunehmend auch auf den Krebsmarkt sowie bei neurologischen Erkrankungen wie Schizophrenie vordringen. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie 26 Prozent im Plus, während der S&P deutlich gefallen ist. Ein Kursziel von 350 Euro bietet immer noch 14 Prozent Kurschance.

Die zweitgrößte Wette überrascht: Auf Zuckerbergs angeschlagenes Meta setzten Ray Dalios Bridgewater, David Teppers Appaloosa, Citadel, David Shaws DE Shaw, Lone Pine und Viking. 2022 verloren die Aktien bereits die Hälfte ihres Werts.