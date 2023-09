Eli Lilly and Company

Unternehmensprofil

Die Eli Lilly & Co. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte. Schwerpunkte liegen auf der Behandlung von Diabetes, Krebserkrankungen, Erkrankungen des Immunsystems und neurologische Produkte. Darüber hinaus gehört das Medikament Bamlanivimab zum Portfolio, das zur Behandlung von leichtem bis mittelschwerem Verläufen einer COVID-19-Infektion eingesetzt wird und in 2020 die Zulassung der Emergency Use Authorization EUA erhielt. Produktionsstandorte befinden sich in den USA, Puerto Rico und acht weiteren Ländern. Die dort hergestellten Medikamente werden in mehr als 100 Ländern weltweit vermarktet. Der Konzern blickt auf eine lange Geschichte zurück. Meilensteine waren u.a. die Vermarktung des ersten kommerziell verfügbaren Insulin-Produktes, ein wegweisendes Medikament gegen Anämie und die Massenproduktion von Penizillin.

Offizielle Webseite: www.lilly.com