Diese bekannte SDAX-Aktie explodiert am Freitag regelrecht im Kurs und das wegen unerwartet guter Nachrichten. Doch sollten Anleger jetzt noch schnell auf den steigenden Kurs aufspringen? Oder empfiehlt es sich womöglich, den Gewinn abzuverkaufen?

Das Ende des Hypes rund um Abnehmmedikamente hat an der Börse auch die Aktien von Schott Pharma hart getroffen. Auf Jahressicht liegt das Papier des Spezialisten für Verpackungen und Verabreichungssysteme für Injektionen um -44 Prozent hinten, konnte allerdings am Freitag eine Gegenbewegung zum laufenden Abwärtstrend zeigen. Grund dafür sind vorläufige Zahlen, die der SDAX-Konzern zum Ende der Woche vorgelegt hatte. Daraufhin waren die Papiere um elf Prozent nach oben geschossen.

SDAX-Aktie schießt darum nach oben

Konkret meldete Schott ein besser als von den Analysten erwartetes zweites Quartal (Ende am 31. März) mit einem Umsatz von 252 Millionen Euro (Vorjahr 247 Millionen Euro). Währungsbereinigt lag das Wachstum sogar bei zehn Prozent. Gleichzeitig kletterte das EBITDA von 67 Millionen im Jahr 2024 auf nun 72 Millionen Euro (erwartet wurden 62 Millionen Euro), bei steigenden Margen (von 27 Prozent auf 28,6 Prozent). Zudem bestätigte das Management die gesetzten Jahresziele, trotz der Unsicherheit in Bezug auf US-Zölle & Co. Detaillierte Zahlen will das Management wie geplant am 15. Mai veröffentlichen.

In ersten Reaktionen lobten die Analysten die positiven Ergebnisse. Experte Olivier Calvet von der Schweizer Bank UBS (Rating: „Buy“) warf angesichts der Zahlen sogar die Frage auf, ob die aktuellen Prognosen des Unternehmens nicht zu konservativ seien und mögliches Überraschungspotenzial bestehen könnte. Allerdings bemerkte der Marktbeobachter auch, dass bei dem SDAX-Konzern, wie bereits vom Management betont, viel von der Entwicklung im aktuell laufenden zweiten Halbjahr abhängen würde. Analyst James Vane-Tempest von Jefferies (Rating: „Hold“) stellte derweil die These in den Raum, dass sich die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens stabilisiert hätte, was er positiv interpretiert.

Jetzt die SDAX-Aktie kaufen?

Doch trotz der positiven Worte der Analysten verpasste die Aktie von Schott Pharma es am Freitag, über die 21-Tage-Linie zu steigen, die ein wichtiger Indikator für den kurzfristigen Trend ist. Der laufende Abwärtstrend könnte sich damit fortsetzen.

Bei 18,60 Euro hatte das Papier übrigens erst kürzlich im Rahmen des massiven Ausverkaufs an den Börsen am Montag ein neues Allzeittief markiert.

