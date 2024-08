Diese Tech-Aktie kennt vermutlich jeder – doch innerhalb eines Tages verlor sie rund 15 Prozent. Die Investorin Cathie Wood scheint das als günstige Einstiegschance zu sehen und schlägt kräftig zu. Sollten Sie es auch?

Die Investorin Cathie Wood (68) ist vor allem dafür bekannt, auf innovative und disruptive Unternehmen zu setzen. Häufig handelt es sich dabei um eher unbekanntere Aktien, denn diese Unternehmen stehen meist erst am Beginn ihrer hoffentlich vielversprechenden Reise.

Nun schlug die Investorin allerdings bei einem Unternehmen zu, das den meisten Leuten ein Begriff sein sollte. Das Besondere: Erst am 30. Juli brach die Aktie nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zweistellig ein. Könnte dies nun also tatsächlich eine günstige Einstiegschance sein?

Bei dieser bekannten Tech-Aktie schlägt Cathie Wood zu – ein kluger Schachzug?

Dabei handelt es sich um das "Google für Bilder", Pinterest. Pinterest ist eine Art Online-Pinnwand, auf der Menschen Inspiration für Dinge wie Rezepte, Einrichtung oder Mode finden können.

Die Aktie ist sowohl Bestandteil von Cathie Woods Flaggschiffprodukt, dem aktiv gemanagten ARK Innovation ETF, als auch dem aktiv gemanagten ARK Fintech ETF. Am 31. Juli, einen Tag nach Bekanntgabe der jüngsten Quartalszahlen, kaufte Wood über 270.000 Aktien für den ARK Innovation ETF sowie über 64.000 Aktien für den ARK Fintech ETF.

Das Besondere: Die Aktie war erst am Tag zuvor um rund 15 Prozent eingebrochen. Sieht sie diesen Einbruch also als ungerechtfertigt an und rechnet mit baldigen Kursanstiegen?

Grundsätzlich waren die Zahlen zum zweiten Quartal nämlich sehr positiv. Nach einem Verlust im Vorjahr schaffte es Pinterest mit 0,29 US-Dollar in die Gewinnzone und übertraf damit die Schätzungen. Der Umsatz stieg außerdem von 708 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 854 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal. Auch das war mehr als von Analysten erwartet. Außerdem verzeichnete Pinterest im zweiten Quartal 522 Millionen monatlich aktive Nutzer, was ebenfalls die Schätzungen übertraf. Allerdings lag die Umsatz-Prognose für das dritte Quartal unter den Schätzungen der Analysten, was der Hauptgrund für den deutlichen Einbruch der Aktie sein dürfte.

Pinterest-Aktie jetzt wie Cathie Wood kaufen?

Erst 2010 gegründet, ging das Unternehmen neun Jahre später an die Börse und konnte bis zum Hoch im Februar 2021 über 370 Prozent zulegen. Besonders während der Corona-Pandemie, als viele Leute zuhause waren und wenig zu tun hatten, konnte die Aktie profitieren. Danach wurde es allerdings etwas schwieriger: Das Wachstum der Nutzer verlangsamte sich und aufgrund des Marktumfeldes kürzten Unternehmen ihre Werbeausgaben.

Da nun bei der Inflation und den steigenden Zinsen jedoch eine Besserung im Laufe der Zeit erwartet wird, haben Verbraucher jede Menge Nachholbedarf und suchen nach Inspiration für mögliche Konsum-Ausgaben. Davon könnte Pinterest profitieren.

Auch der CEO zeigte sich in einer Erklärung zu den Zahlen positiv: „Unsere Monetarisierungsbemühungen zahlen sich aus“, so Bill Ready, CEO von Pinterest. Vor allem KI sei ein zentraler Bereich: „Werbetreibende sehen eine verbesserte Leistung bei wichtigen Zielen auf Pinterest – von der Markenbekanntheit bis zur Konversion –, während wir weiterhin KI-gestützte Produkte und Erlebnisse einführen. Dadurch gewinnen wir Anteile an den Werbebudgets einiger der größten Marken der Welt.“

Auch die Mehrheit der Analysten rät derzeit zum Kauf der Aktie und sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 47 US-Dollar eine Kurschance von 46 Prozent. Allerdings ist die Aktie bisher nicht oder nur schwer in Deutschland handelbar – Anleger müssen also mit höheren Gebühren rechnen.

