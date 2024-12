Diese beliebte und viel diskutierte Aktie ist am Montag um 26 Prozent nach oben geschossen – an nur einem einzigen Tag. Doch für Anleger stellt sich die Frage: Was tun nach dem massiven Anstieg? Ist es Zeit, jetzt zu kaufen oder besser die Finger von dem Papier zu lassen?

Seit Monaten ist bei Aktionären des ehemaligen KI-Higflyers Super Micro Computer die Sorge groß, dass sich mögliche Betrugsvorwürfe als wahr herausstellen können. Aus diesem Grund gab es in der Vergangenheit bereits massive Kursverluste und sogar ein mögliches Delisting von der Nasdaq stand (bzw. steht) wegen eines verschobenen Jahresabschlusses im Raum.

Doch am Montag konnten die Papiere, die von Jahresanfang bis Mitte November trotz Rallye an den Märkten um die 36 Prozent verloren hatten, um 26 Prozent anspringen.

Beliebte Aktie explodiert +26% an einem Tag nach oben

Grund für diese überraschende Kursbewegung war dabei eine Meldung aus dem Unternehmen selbst. So teilte Super Micro Computer mit, dass ein unabhängiges Komitee von Wirtschaftsprüfern keine wesentlichen Fehler in der Buchhaltung und Bilanzierung des Konzerns gefunden hat. Dementsprechend erwartet Super Micro Computer nicht, dass vormals vorgelegte Ergebnisse revidiert werden.

Zudem hieß es, dass keine Anhaltspunkte gefunden wurden, die den Rücktritt des Wirtschaftsprüfers E&Y früher in diesem Jahr rechtfertigen würden. Die Gesamtheit dieser Meldungen war ein Befreiungsschlag für leidgeprüfte Anleger.

Jetzt noch beliebte Aktie kaufen oder Finger weg?

Doch sollten Anleger nach dem Anstieg der Papiere und den guten Nachrichten jetzt noch bei Super Micro Computer einsteigen? Immerhin winkt gegenüber dem Hoch noch ein Discount von 64 Prozent, und die Aktie ist ein heiß diskutierter Anlegerliebling mit viel KI-Fantasie.

Tatsächlich sollten Investoren bei den Papieren eher am Seitenrand bleiben – immerhin gibt es einen Grund, dass die Papiere noch deutlich unter ihren Hochs notieren und viele Fragen bleiben weiterhin offen (wie etwa der überraschende Rücktritt von E&Y oder die Frage rund um ein Potenzielles Delisting). Dementsprechend rät hier BÖRSE ONLINE aktuell nicht zum Kauf und führte den Titel zuletzt in der Rubrik “Schwarze Liste”.

