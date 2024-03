Diese Aktien könnten bald einen Aktiensplit ankündigen und bis zur Durchführung den Markt outperformen (zumindest aus statistischer Sicht). Grund genug für Investoren einen genaueren Blick zu riskieren.

Kürzlich hat die Restaurantkette Chipotle Mexican Grill, den vermutlich größten Aktiensplit in der Geschichte des amerikanischen Kapitalmarktes verkündet. Denn nach 6767 Prozent seit dem Börsengang in den 2000ern ist die Aktie um die 3.000 US-Dollar wert.

Allerdings sind hohe Renditen im Zusammenhang mit einem Aktiensplit kein Zufall. Wie die Statistik zeigt, laufen Aktien vor einem Split besser als der Markt. Besonders im Zeitraum zwischen der Ankündigung und der Durchführung der Maßnahme kommt es häufig zu einer Mehrrendite. Die Ursache: positives Momentum.

Kommt bei diesen Aktien bald ein Aktiensplit?

Dementsprechend kann es sich lohnen, einen Blick auf potenzielle Aktien zu werfen, die in den kommenden Monaten ebenfalls einen Split ankündigen könnten. Denn hier winken zumindest aus Sicht der Statistik hohe Renditen.

Einige spannende Kandidaten aus dem S&P500 sind beispielsweise:





NVR – Preis: 7958,45 US-Dollar

Booking Holdings – Preis: 3578,49 US-Dollar

AutoZone – Preis: 3187,38 US-Dollar

Broadcom – Preis: 1276,00 US-Dollar

Fair Isaac – Preis: 1245,40 US-Dollar

Mettler-Toledo International – Preis: 1302,86 US-Dollar

TransDigm Group – Preis: 1214,98 US-Dollar

O'Reilly Automotive – Preis: 1145,29 US-Dollar





So kosten all diese Titel deutlich über 1.000 US-Dollar und haben in der Vergangenheit eine beachtliche Performance hingelegt. Besonders spannend könnte in diesem Kontext beispielsweise die Aktie von Booking Holdings sein. Der Betreiber von Reiseportalen wie Booking.com ist der Platzhirsch in der Online-Reisevermittlung mit starken Wachstumsraten.

Völlig konträr dazu: der Betreiber von Kfz-Zubehör-Shops aus den USA AutoZone. Das Unternehmen fokussiert sich auf den stationären Einzelhandel, muss sich allerdings mit seiner Performance nicht vor Booking.com oder den anderen Aktien in dieser Liste verstecken.

