Die Investmentgesellschaft BlackRock hat ihre Bewertung für einen ganz bestimmten Aktienmarkt nach oben geschraubt. In einem Bereich laufen die Aktien jetzt schon besser als die US-Pendants.



Es wäre noch zu früh, von einem großen Aufschwung bei europäischen Aktien zu sprechen, aber immerhin hat die amerikanische Investmentgesellschaft BlackRock gerade ihre Einschätzung für den Markt von „Underweight“ auf „Neutral“ geändert. Der Umschwung kommt nicht von ungefähr.

Seit diesem Jahr konnte der STOXX 600-Index, der die 600 größten europäischen Unternehmen erfasst bereits fast neun Prozent zulegen, während der amerikanische S&P 500 nur auf etwa zwei Prozent kommt. Die Rallye muss aber laut BlackRock noch lange nicht am Ende sein und auch die Deutsche Bank und Citigroup zeigte sich für europäische Aktien zuletzt zuversichtlich.



Das könnte europäische Aktien weiter beflügeln

Laut den Experten von BlackRock und anderen Finanzunternehmen könnten eine starke Unternehmensberichtsaison, sinkende Zinsen und ein verändertes politisches Umfeld die Lage an den europäischen Börsen weiter verbessern. „Wir sehen Spielraum für weitere Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank, die eine Erholung der Unternehmensgewinne unterstützen könnten. Zudem sprechen steigende Verteidigungsausgaben, eine mögliche fiskalpolitische Lockerung und eine Deeskalation im Ukraine-Krieg für europäische Aktien", erklärte BlackRock in einer Mitteilung.

Laut den Experten gibt es somit mehrere Katalysatoren, die europäische Aktien beflügeln könnten. Beispielsweise spräche auch das Ergebnis der Bundestagswahl für mögliche fiskalpolitische Lockerungen.



Europäische Aktien bergen aber auch Risiken

Trotz all der Euphorie bremst BlackRock aber auch die Erwartungen von Anlegern. Nicht ohne Grund steht die Bewertung für europäische Aktien noch bei „Neutral“. So steht Europa weiter vor strukturellen Herausforderungen wie einer mangelnden Wettbewerbsfähigkeit oder der Gefahr von neuen US-Zöllen. US-Aktien im eigenen Portfolio sind also definitiv noch nicht Ausschussware.



