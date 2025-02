Das Wasserstoff-Unternehmen Nel ASA hat seine neuen Quartalszahlen veröffentlicht – mit vielen roten Zahlen und einem Hoffnungsschimmer. Gelingt der Aktie noch der Turnaround?



Die Geschäftszahlen zum vierten Quartal des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA haben die schon seit Jahren andauernden Talfahrt der Aktie zunächst gestoppt. Bei Tradegate verzeichnete das Papier am Mittwochmorgen zwischenzeitlich ein Plus von fast acht Prozent (auf Eurobasis), nachdem der Titel an der Börse in Oslo am Dienstag mit einem Minus von fast drei Prozent aus dem Handel ging. Die veröffentlichten Zahlen sind zwar rot, aber dennoch teilweise eine Verbesserung.



Nel ASA verbessert sich leicht und verbreitet Hoffnung

So lag das Ergebnis je Aktie in Höhe von -0,04 Norwegischen Kronen (NOK) etwas über dem erwarteten Verlust von 0,047 NOK, den Analysten erwartet hatten. Noch im Vergleichszeitraum des Vorjahres lag das negative EPS bei 0,06 NOK. Auch das EBITDA verbesserte sich nach minus 78 Millionen NOK im vierten Quartal 2024 auf nun minus 36 Millionen NOK. Zudem verzeichnete der Konzern Auftragseingänge von 148 Millionen NOK, was einem Plus von etwa 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht.

Federn lassen musste der Plug Power-Wettbewerber aber beim Quartalsumsatz im letzten Jahresviertel, der mit rund 450,5 Millionen NOK unter den Erwartungen der Experten von 468,6 Millionen NOK lag. Trotz der Verluste zeigte sich Nel-CEO Håkon Volldal aber zuversichtlich: „Ich bin erfreut, dass unsere Geschäftsergebnisse 2024 weiterhin eine positive Entwicklung zeigen. Seit 2022 haben wir unsere Umsätze nahezu verdoppelt, die EBITDA-Verluste um 60 Prozent gesenkt und den Cash-Burn erheblich reduziert.“ Für das Jahr 2025 plant Nel ASA, die Investitionen um 50 Prozent zu senken, ohne den Angaben zufolge Kompromisse bei technologischen Entwicklungen eingehen zu müssen.



Weiter Finger weg von der Nel-Aktie?

Trotz des in Teilen positiven Aufschwungs ist die Lage bei der Nel-Aktie weiter prekär. Wasserstoff bleibt eine vielversprechende Zukunftstechnologie, die Anlegern große Chancen bietet. Eine Investition ist derzeit auch aufgrund der geopolitischen Lage aber ein enormes Risiko. Welche Player in ein paar Jahren noch am Markt sind, kann niemand sagen.

Bis es im Chart von Nel nicht über einen längeren Zeitraum positive Signale gibt, bleiben Aktionäre an der Seitenlinie. Dafür spricht auch, dass an der Wall Street derzeit kein Analyst den Titel zum Kauf empfiehlt.



Lesen Sie auch: Münchener Rück: Aktie geht steil, aber steht nach diesen Zahlen vor einem Rätsel



Oder: Feierstimmung bei Deutsche Telekom-Aktie – Doch sollten Anleger jetzt lieber verkaufen?