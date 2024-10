Satte Kurschancen von über 200 Prozent und auch noch in so einem vielversprechenden Markt unterwegs wie KI-Star Palantir? Schauen Sie sich diese Aktie einmal genauer an.

Bigbear ist quasi der kleinere Bruder von Palantir. Die Marktkapitalisierung von Palantir liegt bei gut 70 Milliarden Dollar, die von Bigbear nur bei knapp 300 Millionen Dollar. Beide Unternehmen bieten KI-gestützte Softwarelösungen für Geheimdienste und das Militär an. Zu den Kunden von Bigbear zählen das US-Verteidigungsministerium, FBI, CIA und NSA, aber auch Firmen wie Ferran Orbital, die sich auf den Betrieb von Satellitenüberwachungssystemen spezialisiert haben.

Man kann es am Kurs ablesen, wenn Bigbear einen neuen Auftrag erhält. Am 21. August etwa meldete die Firma zwei neue Verträge mit der US-Armee und der NSA – der Kurs sprang um rund 30 Prozent nach oben.

Fan von KI? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der auf einige der besten Kandidaten der Branche setzt

Palantir-Konkurrent mit über 200% Kurschance

Die Übernahme von Pangiam, einer Firma, die sich auf biometrische Gesichtserkennung spezialisiert hat, katapultierte den Kurs kurzfristig sogar von zwei Dollar auf über vier Dollar in die Höhe. Ähnlich wie Palantir profitiert Bigbear von den zunehmenden Rüstungstensionen. Die Umsätze sollen in den kommenden Jahren um rund 15 Prozent zulegen. Das Unternehmen schreibt Verluste, weist aber zum 30. Juni ein ordentliches Cashpolster von 72,3 Millionen Dollar auf.

Die Kursziele der Analysten liegen zwischen 2,50 und 3,50 Dollar. Die Aktie ist sehr volatil. Vorsichtige warten einen Rücksetzer auf 1,30/1,40 Dollar ab und steigen erst dann ein. Kursziel: 4,50 Euro – eine Kurschance von über 230 Prozent!



Übrigens: Dieser Artikel erschien zuerst in der neue Ausgabe von BÖRSE ONLINE. Den vollständigen Artikel sowie viele weitere spannende KI-Aktien finden Sie hier

Oder lesen Sie auch: Börsen-Fluch gebrochen? Das gab es an den Aktienmärkten seit 5 Jahren nicht mehr