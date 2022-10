Vantage Towers steht im Fokus. Denn es gibt einen Bieterwettstreit um die Aktie. Und auf welche Übernahmespekulation Anleger jetzt setzen können. Von Wolfgang Ehrensberger

Spekulationen auf einen milliardenschweren Bieterwettstreit haben am Montag die Aktien der Vodafone-Funkturmtochter Vantage Towers beflügelt. Einem Bericht des Finanzdienstes Bloomberg zu Folge prüfen nun auch die US-Telekomkonzerne American Tower und Cellnex einen Einstieg in das Bieterverfahren. Die Aktie legte am Montag Vormittag zeitweise drei Prozent zu. Früheren Berichten zu Folge bemühen sich unter anderem die Finanzinvestoren KKR und Global Infrastructure Partners um das Unternehmen. Die britische Muttergesellschaft Vodafone will einen Teil ihrer 82prozentigen Beteiligung an Vantage Towers veräußern, wie vor Kurzem bekannt wurde.

Laut Insidern will Vodafone jedoch die Mehrheit behalten, während die potenziellen Käufer ihrerseits eine Kontrollmehrheit anstrebten. Das könnte - zusätzlich zum regen Interesse - den Preis in die Höhe treiben. Für Anleger ergibt sich in dieser Konstellation mit der Vantage-Towers-Aktie eine interessante Übernahmespekulation mit einer möglichen Kaufofferte von bis zu 36 Euro je Aktie (aktueller Kurs: 26 Euro je Aktie).

Erst im Juli hatte die Deutsche Telekom ihre Funkturmsparte GD Towers an zwei nordamerikanische Infrastruktur-Investoren für knapp elf Milliarden Milliarden Euro verkauft. Die Investoren hatten dabei eine 51-Prozent-Mehrheit an GD Towers erworben, die auf einen Gesamtwert von 17,5 Milliarden Euro kommt. Vantage Towers erzielt derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 13 Milliarden Euro.



Telekom hat seine Türme mit dem 27-fachen Betriebsergebnis verkauft. Vantage wird im Moment mit dem 19-fachen gehandelt. Daraus ergibt sich ein Multiplikator von 1,42 - auf den aktuellen Kurs von Vantage Towers von 26 Euro bezogen könnte demnach das Gebot für Vantage Towers bei 36 Euro je Aktie liegen.