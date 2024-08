Die Investorin Cathie Wood kann einfach nicht aufhören, diese Aktie zu kaufen und schlägt dieses Jahr jeden Monat zu. Das Besondere: Auch KI-Gigant Nvidia setzt auf diese Aktie. Analysten sehen Kurschancen von bis zu über 100 Prozent.

Wenn sowohl Cathie Wood als auch der Tech-Gigant Nvidia super bullisch für eine Aktie sind, dann muss das schon etwas Besonderes sein. Denn eins ist klar: Wenn sich jemand mit Innovationen und den Aktien der Zukunft auskennt, dann sind es sicherlich Cathie Wood und das KI-Unternehmen.

Ein Blick auf die Trades von Cathie Woods aktiv gemanagtem ARK Innovation ETF zeigt: dieses Jahr schlägt sie jeden Monat mehrmals bei einer ganz bestimmten Aktie zu und auch Nvidia hat bereits investiert. Um welche Aktie handelt es sich und sind dabei wirklich bis zu 100 Prozent Kurschance drin?

Auf diese Aktie haben es Cathie Wood und Nvidia abgesehen

Dabei handelt es sich um das Biotech-Unternehmen Recursion Pharmaceuticals. Es entwickelt und testet mithilfe von KI neue Medikamente. Ein Prozess, der bisher vor allem lang dauerte sowie als kompliziert und teuer galt. Recursion zielt darauf ab, diesen Prozess nun viel effizienter zu gestalten.

Cathie Wood schlug allein im August bereits dreimal zu und kaufte über 600.000 Aktien. Ihre Firma ARK Invest gilt als der größte Anteilseigner und besitzt über zehn Prozent der ausstehenden Aktien. Doch auch Nvidia spielt vorne mit und ist mit fast drei Prozent der zwölftgrößte Anteilseigner.

Doch ist die Aktie deswegen wirklich ein genialer Kauf?

Fan von KI? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der auf einige der besten Kandidaten der Branche setzt

Sollten Sie die Recursion Pharmaceuticals Aktie wie Cathie Wood und Nvidia kaufen?

Laut dem Finanzportal „The Motley Fool“ befindet sich Recursion Pharmaceuticals noch immer in der klinischen Phase. Heißt: Keines seiner Produkte ist bisher am Markt oder befindet sich in Phase 3 Studien – wenngleich das Unternehmen in den kommenden Monaten mit zahlreichen neuen Datenerkenntnissen rechnet.

Daher verwundert es auch nicht, dass Recursion unter dem Strich noch nicht profitabel ist. Für dieses Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von minus 1,63 US-Dollar. Der Umsatz könnte allerdings um 46 Prozent steigen.

Die Aktie liegt seit Jahresanfang 20 Prozent im Minus und seit dem Börsengang im April 2021 75 Prozent im Minus. Das Unternehmen muss Anlegern also erst noch beweisen, dass sein innovativer Ansatz, Medikamente zu entwickeln, auch wirklich funktioniert sowie dann die Zulassung für seine Medikamente erhalten. Sollte dies gelingen, könnte die Aktie von Recursion Pharmaceuticals tatsächlich enorm ansteigen und durch die Decke gehen. Dies bleibt vorerst jedoch abzuwarten.

Die Mehrheit der Analysten rät derzeit zum Halten der Aktie, sieht mit einem Kursziel von 12 US-Dollar allerdings 50 Prozent Luft nach oben. Die Analysten von Needham sehen mit 16 US-Dollar aber sogar eine Kurschance von über 100 Prozent. BÖRSE ONLINE stuft die Aktie derzeit noch als äußerst riskant, wenn auch interessant ein. Ein Kauf erscheint zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht notwendig. Zudem: In Deutschland ist die Aktie nur schwer handelbar, Anleger müssen also mit höheren Gebühren über ausländische Börsen rechnen.

