Anleger und Sparer können jetzt mit der RWE-Aktie bis zu 8,60 Prozent Zinsen verdienen - und das zwei Jahre lang. Dabei gibt es mehr Rendite als beim Tagesgeld und Festgeld. Wie das funktioniert.

Insgesamt 16,26 Prozent Rendite in weniger als 2 Jahren können Anleger einfahren, die heute auf die Aktienanleihe auf RWE mit der WKN: HS54SC setzen. Denn zwei Jahre lang gibt es 8,60 Prozent Zinsen pro Jahr für Anleger. Damit kann man das Tagegeld und das Festgeld locker schlagen. Doch worauf muss man bei dieser Aktienanleihe achten?

Mehr als 16 Prozent Rendite mit der Aktienanleihe auf RWE verdienen

Wichtig: Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um eine Unternehmensanleihe und RWE gibt diese Anleihe auch nicht aus. Hierbei handelt es sich um eine Aktienanleihe, die der Emittent HSBC einfach auf die RWE-Aktie aufgelegt hat.

Für den Erfolg des Anlegers ist nämlich wichtig, was die RWE-Aktie macht (siehe auch Chart von Tradingview unten).

Notiert die RWE-Aktie nämlich am Bewertungstag 20.03.2026) auf oder über dem Basispreis von 30,00 Euro, so erhalten Anleger neben den garantierten Zinsen auch das investierte Kapital vollständig zurück. Doch: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung."

Bedeutet: Auch wenn der Kurs der RWE-Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis notiert, erhalten Anleger die Zinsen, solange der Emittent nicht pleite geht.

Doch ist diese Aktienanleihe wirklich besser als Tagesgeld oder Festgeld?

www.tradingview.com RWE-Aktie

Aktienanleihe auf RWE besser als Tagesgeld oder Festgeld?

Nun, es gibt zweifelsfrei deutlich mehr Zinsen bei diesem Produkt, doch die Aktienanleihe auf RWE ist auch viel volatiler und riskanter als Tagesgeld oder Festgeld. Während Tagesgeld und Festgeld ganz anders funktionieren, man die Einlagensicherung in Höhe von 100.000 Euro hat und das Geld ja nicht so sehr im Wert schwankt, hat man bei der Aktienanleihe ganz andere Risiken. Und wenn der Kurs der betreffenden Aktie deutlich sinkt, kann man auch Geld verlieren.

Für Anleger und Sparer ist also immer wichtig zu schauen, was man will: Mehr Zinsen oder mehr Sicherheit. Diese Aktienanleihe auf RWE eignet sich vor allem für diejenigen, die bei der RWE-Aktie in den nächsten zwei Jahren vor allem einen Seitwärtstrend ausmachen. Denn wenn die RWE-Aktie nicht über den Outperformance Punkt von 36,66 Euro (Stand 11. März 2024) steigt und nicht unter den Basispreis fällt, so lohnt sich das Produkt sehr. Steigt die Aktie stärker wäre ein direktes Investment in die Aktie besser gewesen. Fällt das Papier unter den Basispreis, so hätte man von beiden Optionen die Finger lassen sollen. Zudem verzichtet man bei der Aktienanleihe auf die Dividende. Eine spannende Zins-Alternative zu Festgeld und Tagesgeld ist das Produkt aber allemal.

