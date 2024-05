Diese drei spannenden Nebenwerte bieten laut den Konsensschätzungen der WallStreet Experten jetzt bis zu 121 Prozent Kurspotenzial. Sind diese aussichtsreichen Aktien, die fast niemand auf dem Schirm hat, jetzt einen Blick wert?

Besonders bei Nebenwerten können sich teilweise hohe Kurspotenziale bieten, da die meisten Aktien von Anlegern nicht beachtet werden und unter dem Radar fliegen. Ab und an schauen deswegen Analysten auf die ein oder andere Perle und sehen deutliche Upside für massive Kurssprünge.

Bis zu 121 Prozent Kurspotenzial laut Analysten

Dies ist beispielsweise bei den folgenden drei Aktien mit einer Marktkapitalisierung von unter einer Milliarde US-Dollar der Fall. Hier bieten sich zumindest laut den Konsensschätzungen der Analysten bis zu 121 Prozent an Kurspotenzial:

Accel Entertainment (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 28,9 Prozent)

Erster Wert ist Accel Entertainment, für das der Konsens der Analysten an der WallStreet ein Kurspotenzial von 28,9 Prozent sieht. Das Unternehmen operiert hauptsächlich im Glücksspielsektor und befasst sich mit der Erstellung sowie dem Betrieb von Spielautomaten.

Wegen der wachsenden Akzeptanz gegenüber Glücksspiel und den starken Wachstumsraten, die das Geschäft vorweisen kann, sind die Experten besonders optimistisch für das Geschäft.

Coya Therapeutics (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 67,5 Prozent)

Noch optimistischer ist der Analystenkonsens für Coya Therapeutics – ein Biotechnologieunternehmen, das proprietäre Arzneimittel zur Modulation der Funktion regulatorischer T-Zellen (Tregs) erforscht.

Besonders wegen der Aussicht auf die dadurch mögliche Heilung von neurodegenerativen Erkrankungen und die damit verbundenen Umsätze sehen die Analysten hier 67,5 Prozent Kurspotenzial im Konsens.

Blade Air Mobility (Kurspotenzial laut Analystenkonsens: 121,8 Prozent)

Durch aggressives Wachstum hat sich in den vergangenen Jahren das in New York ansässige Unternehmen Blade Air Mobility ausgezeichnet. Der Konzern ist einer der Marktführer bei der Vermietung von Helikoptern & Co. für Kurzstreckenflüge in Städten.

Da die Aktie trotz der Wachstumserfolge der vergangenen Jahre deutlich unter den Hochs notiert, sehen Analysten bei dem Wert 121 Prozent Kurspotenzial.

