"Sell in May and go away" heißt das berühmte Börsen-Sprichwort. Doch ETF-Anleger sollten sich davon jetzt keineswegs beeinflussen lassen. Warum beim MSCI World ETF jetzt alles anders kommen kann als gedacht.

Im Mai sind die Börsen traditionell schwach. Es ist meistens einfach kein guter Börsenmonat und die allermeisten von uns dürften das Börsen-Sprichwort: "Sell in May and go away, but remember to come back in September" schon oft gehört haben. Für den MSCI World ETF wäre dies aber ein denkbar schlechter Rat. Was jetzt alles beim MSCI World passiert und warum ETF-Anleger sich nicht beeinflussen lassen sollten.

MSCI World ETF: Darum kann es im Mai knallen

www.tradingview.com MSCI World

Wie dieser Chart von Tradingview zeigt, befindet sich der ishares MSCI World ETF immer noch im Aufwärtstrend. Der Trendkanal hält weiterhin, auch wenn es im Monat April eine ordentliche Korrektur von 6 Prozent gab. Vor allem liegt das daran, dass die Magnificent 7, die großen Tech-Aktien dieser Welt, aktuell etwas schwächeln. Weil diese Apples, Microsofts, Metas und Teslas so viel Gewicht am MSCI World Index haben, gab auch der ETF nach.

Experten erwarten nun, dass es eine sogenannte Rotation gibt: Also dass Die Magnificent 7-Aktien etwas verkauft werden und dafür kleinere und mittlere Aktien gekauft werden. Für den MSCI World ETF dürfte dies mittelfristig keinen Unterschied machen. Zwar haben die Magnificent 7-Aktien einen ordentlichen Anteil am ETF, doch befinden sich ja insgesamt über 1.500 Aktien in dem MSCI World ETF. Anleger können hier also einfach ganz beruhigt weiter den Sparplan laufen lassen.

Zwar könnte es im Mai richtig knallen beim MSCI World ETF, und zwar, wenn der Aufwärtstrend bricht. Was Anleger dann beachten sollten:

MSCI World ETF im Mai verkaufen?

Anleger stellen sich also die Frage, ob sie den MSCI World ETF im Mai verkaufen sollten? Schließlich ist der Mai einer der schlechtesten Börsenmonate des Jahres und es gibt einige überraschende Gründe, warum jetzt zunächst eine Korrektur an den Märkten folgen könnte. Lesen Sie dazu auch: Überraschende Gründe: Aktien und ETFs im Mai verkaufen? Das raten Experten jetzt

Dazu muss man sagen: Auch wenn die Vorzeichen aktuell eher auf Korrektur stehen, so gab der MSCI World doch bereits im April deutlicher nach als gedacht. Im Mai könnte es zwar auch noch mal etwas ruckelig werden, doch eventuell überrascht der MSCI World alle und die Rotation in etwas kleinere und mittlere Unternehmen (Hiermit sind keine Small Caps gemeint) könnte den ETF besser über Wasser halten als gedacht.

Und selbst wenn es im Mai noch etwas für Aktien an der Börse nach unten geht, so freuen sich ETF-Anleger sicherlich darüber. Denn wer per Sparplan anlegt, der bekommt dann mehr ETF-Anteile für sein Geld. Der Monat Mai wird an der Börse also sehr spannend. ETF-Anleger und der MSCI World könnten am Ende zu den Gewinnern zählen. Und selbst wenn es etwas nach unten geht, so werden langfristige Anleger belohnt.

Welcher ETF sogar noch besser als der MSCI World performt und auf welche zwei Aktien Experten jetzt setzen, das sehen Sie sofort im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.